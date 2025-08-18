TKS ครึ่งปี 68 กำไร 89.1 ลบ. บอร์ดเคาะแจกปันผลหุ้นละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้ 709.3 ล้านบาท ลดลง 63.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากงานโครงการพิเศษกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ กลุ่มบรรจุภัณฑ์และฉลาก และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มลดลง อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 35.4 ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 36.9 สาเหตุเกิดจากยอดขาย Pass Book ลดลง เนื่องจากกลุ่มงาน Pass Book มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง
แต่ทั้งนี้ บริษัทยังคงบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการขยายกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และมีงานโครงการพิเศษกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ที่มีการเลื่อนโครงการจากไตรมาส 2 กลับเข้ามาในปี 2568 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 89.1 ล้านบาท ลดลง 19.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากรายได้จากการขายและบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมและการค้าร่วมลดลงร้อยละ 13.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 สิงหาคม 2568 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 กันยายน 2568
พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5.91 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อบริหารทางการเงิน โดยเป็นการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 คาดว่ามีการเติบโตที่ดี สนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2568 จะเห็นการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากกลุ่มบรรจุภัณฑ์และฉลาก และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม โดยบริษัทยังคงเดินหน้าขยายกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 9% พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ที่ระดับ 30-35%
พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Tech Ecosystem Builder โดยมุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทฯให้เกิดผลผนึกทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำหรับรักษาฐานธุรกิจเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่