25 ส.ค.นี้ เตรียมเปิดจอง บ้านเพื่อคนไทย เฟส 2 จ.เชียงใหม่ ผุดคอนโด ผ่อนเริ่มเดือนละ 4,000 บ.

25 ส.ค. นี้ SRTA เตรียมเปิดจอง “บ้านเพื่อคนไทย” เฟส 2 จ.เชียงใหม่ ผุดคอนโด 250 ยูนิต
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทางบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อสท.) หรือ SRTA รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการบ้านเพื่อคนไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ SRTA มีแผนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนจองสิทธิโครงการ ‘บ้านเพื่อคนไทย’ จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 หลังจากมีประชาชนทั่วไปแสดงความสนใจในการจองสิทธิ และผ่านการประเมินสินเชื่อขั้นต้น (Pre-approve) ในโครงการฯ นำร่องระยะที่ 1 จำนวน 24,860 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนบ้านเดี่ยว ที่มีอยู่เพียง 34 หลัง
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น SRTA จึงเดินหน้าเปิดตัวโครงการ ‘บ้านเพื่อคนไทย‘ เชียงใหม่ เพิ่มเติม จากเดิมโครงการฯ นำร่องระยะที่ 1 ที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านเดี่ยวบนพื้นที่กว่า 7.97 ไร่
สำหรับโครงการ ‘บ้านเพื่อคนไทย’ จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเพิ่มเติม จะเป็นในรูปแบบคอนโดมิเนียม ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินขนาด 3.5 ไร่ เป็นรูปแบบคอนโดมิเนียม (Low Rise) 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 250 ยูนิต โดยมีห้อง 2 ขนาด ได้แก่ ห้อง 30 ตร.ม. (60%) และห้อง 45 ตร.ม. (40%) คาดว่าผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ 4,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) สำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้จองสิทธิในโครงการฯ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้ที่ www.บ้านเพื่อคนไทย.th ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2668 เวลา 24.00 น. รวมระยะเวลา 7 วัน
ทั้งนี้ โครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2569 และสามารถเปิดให้เข้าอยู่ได้ภายในปี 2570 เป็นการนำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มคนเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) และผู้มีรายได้ปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เข้าถึงได้ ในทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย และค่าเดินทางของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงระบบการขนส่งสาธารณะทางราง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวม.6 ถูกลูกหลง โจ๋ไล่ยิงคู่อริ แม่พ้อบทเรียนครั้งใหญ่ หลังเกิดเรื่อง เพื่อนหาย-ไร้เงาเยี่ยม
- ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อม! เปิด สวนลอยฟ้ากลางเมือง 7 ไร่ ใหญ่สุดในไทย 3 ก.ย.นี้
- หลวงพ่ออลงกต จ่อเเถลงพรุ่งนี้ บ่าย 2 โมง ลั่น อยากให้เห็นใจหลวงพ่อ ไม่ใช่ฆาตกร
- ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ ยัน หลวงพ่ออลงกต ไม่ได้จ่ายยาต้าน HIV ไปรับเองที่รพ.ตามสิทธิ์