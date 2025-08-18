กรมทรัพยากรธรณี ชวนท่องโลกไดโนเสาร์สุดตื่นตา ‘13 Dinos of Siam’ ชมฟรีถึง 31 สค.68

เมื่อโลกหมุนไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาโลก การหันกลับไปมองอดีตจึงไม่ใช่เพียงการทบทวนเรื่องราวที่ผ่านไป หรือต้องการย้อนรอยประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการเปิดประตูสู่อนาคต ด้วยความเข้าใจในวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตที่เคยครองผืนแผ่นดินมาก่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ในวันนี้
“กรมทรัพยากรธรณี” ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญกับนิทรรศการ “13 Dinos of Siam : มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา” ที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ ผ่านการจัดแสดงไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
นิทรรศการไดโนเสาร์ผลงานคนไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านบรรพชีวินวิทยา การศึกษา และการจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการฟื้นคืนชีพของเหล่าไดโนเสาร์นักล่าจากอดีตกว่า 13 สายพันธุ์ไทย ที่เคยอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน
“ไดโนเสาร์ไม่ใช่แค่เรื่องของอดีต แต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงโลกในทุกยุคสมัย” นายพิชิตกล่าวในพิธีเปิด พร้อมอธิบายถึงกระบวนการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ที่นำไปสู่การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยแท้กว่า 13 ชนิด ซึ่งล้วนเป็นผลจากการทำงานของนักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาไทยที่ลงพื้นที่สำรวจและวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
“การค้นพบซากไดโนเสาร์ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาในไทยอย่างเป็นระบบ นับแต่นั้นมา ประเทศไทยได้ค้นพบไดโนเสาร์อย่างน้อย 25 ชนิด โดยมีถึง 13 สายพันธุ์ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก และมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยเฉพาะ ถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่ง”
นิทรรศการ “13 Dinos of Siam : มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา” จึงไม่ใช่เพียงการจัดแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเสมือนจริง หากยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ผ่านโซนกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับโลกดึกดำบรรพ์อย่างใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็น “Dinosaur World สวนดึกดำบรรพ์” ที่รวมหุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยทั้ง 13 ชนิด พร้อมฟอสซิลชิ้นจริงจากการค้นพบในประเทศไทย, “13 Dinos of SIAM” ห้องนิทรรศการที่นำเสนอวิดีโอองค์ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ไทย, “Dino Lab ปลุกชีพน้องไดโน” ห้องจำลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลองและเรียนรู้กระบวนการกำเนิดไดโนเสาร์อย่างสร้างสรรค์ และ “Explore Dinosaur” มุมกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้ฝึกขุดค้นซากดึกดำบรรพ์เสมือนนักบรรพชีวินวิทยาตัวจริง
หนึ่งในไฮไลต์ของนิทรรศการคือการจัดแสดงไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni) เทอโรพอดขนาดใหญ่ที่ค้นพบในภาคอีสาน, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) ซอโรพอดสกุลใหม่ของโลกที่ตั้งชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, และ สิรินธรนา โคราชเอนซิส (Sirindhornna khoratensis) อิกัวโนดอนต์สกุลใหม่ที่ค้นพบในจังหวัดนครราชสีมา
นายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กล่าวเสริมว่า กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจในการศึกษาวิจัย บริหารจัดการ และอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์ของประเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยาให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยมีอยู่
โดยเฉพาะในยุคที่ภาพยนตร์อย่าง “Jurassic World Rebirth” กำลังสร้างกระแสความสนใจเรื่องไดโนเสาร์ทั่วโลก นิทรรศการนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงจินตนาการกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีสาระ
“กรมทรัพยากรธรณีเชื่อมั่นว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจศาสตร์ด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยามากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์ในระดับภูมิภาค โดยใช้มรดกทางธรรมชาติที่เรามีอยู่เป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต”
เป็นโอกาสอันดีที่น้องๆ และเยาวชน ไปจนถึงผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่าน จะได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ เรียนรู้เรื่องราวของโลกในอดีต และเปิดจินตนาการสู่อนาคตไปพร้อมกัน ที่งานนิทรรศการ “13 Dinos of Siam : มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา” กำลังเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 14-31 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00-16.15 น. ณ กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6