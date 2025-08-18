ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อม! เปิด สวนลอยฟ้ากลางเมือง 7 ไร่ ใหญ่สุดในไทย 3 ก.ย.นี้

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เผยความพร้อม สวนลอยฟ้าใจกลางเมือง ใหญ่สุดในไทย เปิดเข้าใช้ 3 ก.ย.นี้
ประกาศวันเปิดเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ Roof Park สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยขนาดพื้นที่ 7 ไร่ อีกหนึ่งส่วนของโครงการมิกซ์ยูส “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” มูลค่า 4.6 หมื่นล้านบาท โครงการร่วมทุนระหว่างดุสิตธานีและเซ็นทรัล พัฒนา
ล่าสุด บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และผู้พัฒนา The Residences at Dusit Central Park ที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ ได้เผยภาพความพร้อมของ Roof Park ที่รวบรวมพรรณไม้ไทย 100% พร้อมจุดชมวิวที่สวยที่สุดใจกลางเมือเชื่อมพื้นที่สีเขียวของโครงการกับสวนลุมพินีได้แบบไร้รอยต่อ พร้อมเปิดต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในวันที่ 3 กันยายนนี้
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Roof Park ของ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เกิดจากต้องการให้เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงธุรกิจ แต่เป็นพื้นที่ที่ตอบแทนสังคม ต้อนรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รองรับทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ หรือประมาณ 11,200 ตารางเมตรขึ้น โดยเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่เชื่อมต่อทุกองค์ประกอบของโครงการ ทั้งโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และสำนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
“นับเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาฯไทยที่โครงการขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคน พร้อมความสวยงามภูมิสถาปัตย์ครอบคลุมพื้นที่ชั้น 4 ถึงชั้น 7 สามารถมองทิวทัศน์ที่เชื่อมสวนลุมพินีแบบไร้รอยต่อ ยังมีจุดเด่นต้นไม้และพรรณไม้ไทย 100% การจำลองแอ่งน้ำและน้ำตกขนาดใหญ่และเล็กทั่วบริเวณทางเดิน ที่ออกแบบด้วยหลัก Universal Design ที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกวัย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ใช้รถเข็น ยังมีโซน Food Passage อาหารจากร้านดัง โซน D Garden เชื่อมกับ Residents’ Private Garden ของลูกบ้านโครงการ จุดชมวิว โซนกิจกรรมและสันทนาการ โซนเดินเล่นและออกกำลังกาย ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ศุภจีกล่าว
ศุภจี กล่าวว่า สำหรับการเข้ามาใช้บริการเปิดต้อนรับทุกคน ไม่ว่าแขกจากโรงแรม ผู้พักอาศัยของโครงการ Dusit Residences และ Dusit Parkside ผู้ที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้า และพนักงานออฟฟิศ รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการทั่วไป สำหรับการเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางรถยนต์ รวมไปถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง และรถไฟใต้ดิน MRT สถานีสีลม ที่มีทางเชื่อมจากสถานีตรงเข้าสู่ตัวโครงการอย่างไร้รอยต่อ หรือจะเป็นการเดินทางโดยรถประจำทางสาย 15, 3-45 (77), 3-52R, 3-9E (45), 4, 4-68, 77, 141, 113, 115, 162, 514 และสำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำเข้ามาจอดภายในโครงการได้อย่างสะดวกสบายเช่นกัน โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 3 กันยายนนี้ และเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. สำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการ Roof Park นอกเวลาปิด-เปิดของศูนย์การค้า Central Park สามารถใช้ลิฟต์ที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ได้