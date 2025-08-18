อสังหาฯ มองจีดีพีไทยปี 68 โต 2% สะท้อนศก.เริ่มดีขึ้น แม้ส่งออกครึ่งปีหลังแผ่ว การเมืองไม่นิ่ง

อสังหาฯมองจีดีพีไทยปี 68 โต 2% สะท้อนเซนติเมนต์เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น แม้ส่งออกครึ่งปีหลังแผ่ว การเมืองไม่นิ่ง
นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ตัวเลขจีดีพี ไตรมาส2ของปี 2568 ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศออกมาที่ 2.8% และปรับคาดการณ์ทั้งปีโต 2% เทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้าที่คาดว่าจะโต 1.8% ถือว่าสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ที่เริ่มเห็นเซนติเมนต์ดีขึ้น หลังจากที่ภาษีทรัมป์มีความชัดเจน สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเริ่มคลี่คลาย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มดีขึ้น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) คาดการณ์ทั้งปีอยู่ที่ 34-35 ล้านคนและการลงทุนภาครัฐที่เริ่มขับเคลื่อนผ่านงบประมาณใหม่ จากก่อนหน้านี้ที่ภาคธุรกิจมีความวิกตกกังวลค่อนข้างมาก เพราะไม่มีอะไรที่แน่นอนและทำให้มีความเชื่อมั่นได้
“แม้ว่าไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ภาคการส่งออกจะเริ่มชะลอตัวและการเมืองภายในประเทศยังไม่นิ่ง แต่โดยรวมแล้วถือว่าเซนติเมนต์ดีขึ้น ซึ่งปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ไม่ว่าคดีของคุณทักษิณและของนายกรัฐมนตรีจะออกมาอย่างไร แต่ถ้าทุกอย่างดำเนินไปตามกลไกของกฎหมาย คาดว่าไม่กระทบต่อเซนติเมนต์ภาพรวมเศรษฐกิจ ดังนั้นหลายๆปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ชัดเจนขึ้น อาจจะเห็นจีดีพีปีนี้โตมากกว่า 2% ก็ได้” นายอิสระกล่าว
