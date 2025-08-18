SC ขยายพอร์ตรายได้ประจำ เปิดตัว โรงแรมโวโค สยาม ใจกลางกรุง เปิดปี 2572

SC ขยายพอร์ตรายได้ประจำ เปิดตัว โรงแรมโวโค สยาม แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุง เปิดปี 2572
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ผ่านการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income Property) หรือกลุ่ม Engine 2 โดยมีเป้าหมายภายในปี 2572 สัดส่วนของกำไรจาก อสังหาฯสร้างรายได้ประจำจะมีมากกว่า 20% และขยายธุรกิจโรงแรมให้มีจำนวนห้องพักมากกว่า 2,000 ห้องพัก
ล่าสุด ได้ส่งบริษัทในเครือ SCX Corporation ลงนามความร่วมมือกับ “IHG Hotels & Resorts” เพื่อพัฒนา โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สยาม (voco Bangkok Siam) มูลค่า 2,200 ล้านบาท เป็นโรงแรมแห่งที่ 4 ในพอร์ตฟอลิโอของบริษัท บนทำเลใจกลางกรุงเทพฯ ตรงข้ามศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ใกล้ BTS สยาม พร้อมให้บริการปี 2572 เป็นอาคารสูง 28 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 350 ห้อง ห้องอาหาร บาร์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าพร้อมวิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ และห้องประชุมสำหรับนักธุรกิจ
“เราอยากให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่ประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก จึงตัดสินใจเลือกทำเลสยามสแควร์ เพราะเป็นทำเลที่มีความสะดวก ใกล้ BTS สยาม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง และเป็นสถานีเชื่อมต่อหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ผู้เข้าพักสามารถเดินจากโรงแรมถึงห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง ภายในรัศมี 1.5 กิโลเมตร เช่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ เอ็มบีเค ขณะเดียวกัน เรายังเลือกจับมือกับ IHG นำแบรนด์ voco ซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดในเครือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความใส่ใจในทุกรายละเอียดมามอบประสบการณ์การเข้าพักที่ยอดเยี่ยมให้แก่นักท่องเที่ยว” นายณัฐพงศ์ กล่าว
ทั้งนี้ การจับมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพระดับโลกอย่าง IHG ในแบรนด์พรีเมียมอย่าง voco ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์การลงทุนระยะยาวของ SC Asset ในการขยาย Ecosystem ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำร่วมกับพันธมิตรกลุ่ม Hospitality ชั้นนำระดับโลก โดย IHG มีเครือข่ายระดับโลก และฐานสมาชิก One Rewards ที่แข็งแกร่ง จะช่วยยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียมได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรองรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก และผลักดันให้ SC Asset เข้าใกล้เป้าหมายพอร์ตรวม 2,000 ห้องพัก ภายในปี 2572 ได้อย่างมั่นใจ
นายวิเวก บัลลา กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี IHG Hotels & Resorts กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของ IHG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อธุรกิจ และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SC Asset ที่มีความเข้าใจทั้งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไลฟ์สไตล์ของคนเมือง เพื่อพัฒนา “โวโค กรุงเทพฯ สยาม” ให้กลายเป็นหนึ่งในโรงแรมเรือธงของแบรนด์ voco ในภูมิภาค เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพฯ และเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเดินทางทั่วโลก
“ปัจจุบัน IHG มีโรงแรมในประเทศไทยมากกว่า 40 แห่ง ครอบคลุม 9 แบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับรางวัล ในกลุ่ม Luxury & Lifestyle และ Mainstream ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแนะนำแบรนด์ในกลุ่มพรีเมียมของเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในตลาดประเทศไทย โรงแรมแห่งใหม่นี้ นับเป็นการเปิดเผยแผนการพัฒนาแบรนด์โวโค แห่งที่ 2 ในไทย และจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอโรงแรมแบรนด์โวโค กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ปัจจุบัน มีโรงแรมเปิดแล้วกว่า 100 แห่งใน 25 ประเทศ และอีกกว่า 95 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา” นายวิเวกกล่าว