เปิดตลาดเช้านี้ ทองลดลง 150 บาท อานิสงส์ดอลลาร์แข็งค่า หลังตลาดจับตาผลประชุมสันติภาพยูเครน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำ ของสมาคมค้าทองคำว่า ทันทีที่เปิดตลาดเมื่อเวลา 09.02 น. พบว่า ราคาทองปรับลดลง 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 51,300 บาทต่อบาททองคำ และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 52,100 บาทต่อบาททองคำ
ทั้งนี้สมาคมค้าทองวิเคราะห์ว่า แนวโน้มราคาทองคำปรับฐานลงหลังดอลลาร์แข็งค่ากดดัน โดยราคาทองคํา Spot ปรับตัวลดลงเนื่อง จากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ท่ามกลางการจับตาผลการประชุมสันติภาพในยูเครนระหว่างผู้นำสหรัฐกับยูเครนและชาติพันธมิตรยุโรป รวมทั้งผลประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ด้านทองในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลดลง
ราคาทองคำตลาดโลกเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงสู่บริเวณแถวๆ 3,331 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังถูกสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าที่ระดับ 98.167 กดดันเนื่องเมื่อดอลลาร์แข็งค่า ทองคำที่ถูกซื้อขายด้วยดอลลาร์นั้นมีราคาแพงขึ้นและไม่ดึงดูดต่อการเข้าซื้อ
ขณะที่ตลาดต่างจับตาผลการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน และบรรดาผู้นำชาติพันธมิตรยุโรป โดยปธน.ทรัมป์ พยายามผลักดันให้สงครามยุติลงโดยเร็ว ท่ามกลางความกังวลของยูเครนและพันธมิตรว่าจะถูกกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขที่เอื้อต่อรัสเซีย หลังจากที่ ปธน.ทรัมป์ พบปะกับวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันศุกร์
รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนวันนี้ติดตามการเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค. ตัวเลขคาดการณ์จะเพิ่มขึ้น 1.390 ล้านยูนิต หลังจากเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.393 ล้านยูนิต และการเริ่มสร้างบ้านเดือนก.ค. ตัวเลขคาดการณ์จะเพิ่มขึ้น 1.290 ล้านยูนิต หลังจากเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.321 ล้านยูนิต
ส่วนสุดสัปดาห์นี้จับตาการประชุมประจำปีของเฟด ที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันอังคารปรับตัวลดลง 150 บาท สู่บริเวณ 51,300 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 11 ครั้ง รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท สู่บริเวณ 51,450 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้พบการเคลื่อนไหวบริเวณแถวๆ 32.54 บาท อ่อนค่าลงจากเมื่อวานเป็นปัจจัยหนุนต่อทองคำในประเทศปรับตัวลดลงได้ไม่มาก