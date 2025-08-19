เศรษฐกิจ

พาณิชย์เร่งคุยผู้ประกอบการ กำหนดสินค้าเกษตร ขึ้นโต๊ะดีล​ภาษีสหรัฐ ยังตอบไม่ได้ชัดเจนเมื่อไหร่

‘จตุพร​’ เผย​พาณิชย์​เร่งหารือผู้ประกอบการ​กำหนดรายเอียดสินค้าเกษตร​ ขึ้นโต๊ะดีล​ภาษีสหรัฐ​ ด้าน ‘พิชัย’ บอก​ยังไม่มีอะไรคืบ

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์​ กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานทางเมียนมา​ห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยว่า​ ได้รับรายงานมาแล้วว่าจะมีการปิดด่านมาประมาณ 1-2 วัน แต่ไม่ได้เป็นการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย​ เป็นเพียงซ่อมถนนเท่า​ ซึ่งไม่ได้มีนัยอะไร

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการกำหนดรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม​ การผ่อนปรนมาตรการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ​อเมริกา​ นายจตุพร​กล่าวว่า​ ขณะนี้กระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนความชัดเจนจะได้เมื่อไรนั้น เนื่องจากขณะนี้มีหลายรายละเอียดสินค้าจึงกำลังดูอยู่ และคาดว่าน่าจะอีกสักระยะหนึ่ง

ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรผู้ค้าสุกรและประมง​ที่ไม่อยากให้นำสินค้าในกลุ่มขึ้นโต๊ะเพื่อแลกเปลี่ยนเจรจา​ นายจตุพร​กล่าวว่า​ กำลังรับข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละราย​ อย่างในวันนี้จะมีการหารือกับกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด และเมื่อวานนี้ก็หารือกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลือง ท้ายที่สุดจะนำข้อมูลทั้งหมดมาหารือว่าจะมีอะไรบ้าง

นายจตุพร​กล่าวว่า​ ยืนยันว่าเรื่องอาหารสัตว์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์กำลังดูในรายละเอียดอยู่ แต่ยอมรับว่ามีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้หรือไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกัน​ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงละเอียดในแถลงการณ์ร่วมกัน

ด้านนายพิชัย ชุณหวชิร​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิเสธถึงความคืบหน้า​ และระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงนามประเภทสินค้าแต่อย่างใด​

