‘จตุพร’ เผยพาณิชย์เร่งหารือผู้ประกอบการกำหนดรายเอียดสินค้าเกษตร ขึ้นโต๊ะดีลภาษีสหรัฐ ด้าน ‘พิชัย’ บอกยังไม่มีอะไรคืบ
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานทางเมียนมาห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยว่า ได้รับรายงานมาแล้วว่าจะมีการปิดด่านมาประมาณ 1-2 วัน แต่ไม่ได้เป็นการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย เป็นเพียงซ่อมถนนเท่า ซึ่งไม่ได้มีนัยอะไร
เมื่อถามถึงความคืบหน้าการกำหนดรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม การผ่อนปรนมาตรการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา นายจตุพรกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนความชัดเจนจะได้เมื่อไรนั้น เนื่องจากขณะนี้มีหลายรายละเอียดสินค้าจึงกำลังดูอยู่ และคาดว่าน่าจะอีกสักระยะหนึ่ง
ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรผู้ค้าสุกรและประมงที่ไม่อยากให้นำสินค้าในกลุ่มขึ้นโต๊ะเพื่อแลกเปลี่ยนเจรจา นายจตุพรกล่าวว่า กำลังรับข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างในวันนี้จะมีการหารือกับกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด และเมื่อวานนี้ก็หารือกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลือง ท้ายที่สุดจะนำข้อมูลทั้งหมดมาหารือว่าจะมีอะไรบ้าง
นายจตุพรกล่าวว่า ยืนยันว่าเรื่องอาหารสัตว์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์กำลังดูในรายละเอียดอยู่ แต่ยอมรับว่ามีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้หรือไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงละเอียดในแถลงการณ์ร่วมกัน
ด้านนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิเสธถึงความคืบหน้า และระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงนามประเภทสินค้าแต่อย่างใด