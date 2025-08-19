บอร์ดน้ำมันพืช ไฟเขียวโควตานำเข้า 3 กลุ่มสินค้า วางกรอบ 3 ปี ควบคู่กลไกดูแลเกษตรกร
วันที่ 19 สิงหาคม นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ที่มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการสำคัญเพื่อบริหารจัดการสินค้าพืชน้ำมันและน้ำมันพืช โดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม และยกระดับรายได้เกษตรกรให้มีความยั่งยืน
3 ประเด็นสำคัญ
นายฉันทานนท์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในประเด็นสำคัญเพื่อบริหารจัดการสินค้าพืชน้ำมันและน้ำมันพืชให้เกิดความสมดุล ทั้งในมิติของการสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม และการดูแลเกษตรกรในประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นชอบเปิดตลาดและบริหารโควตาการนำเข้ากากถั่วเหลืองเป็นเวลา 3 ปี (2568-2570) ปริมาณ 230,559 ตัน ภายใต้พันธกรณีองค์การการค้าโลก (WTO) โดยกำหนดอัตราภาษีในโควตา 10% และนอกโควตา 133% พร้อมกำหนดให้กากถั่วเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคต้องเป็นชนิด Non GMO เช่น ซอสและซีอิ๊ว เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้
2.เห็นชอบให้เปิดตลาดและบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองในช่วงปี 2569-2571 โดยไม่จำกัดปริมาณและเก็บภาษี 0% เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศสูงถึง 3.6 – 4 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตในประเทศมีเพียง 15,000-16,000 ตันต่อปี โดยกำหนดมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เช่น การประกันราคาถั่วเหลืองในประเทศให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 1 บาท และสนับสนุนค่ารวบรวมผลผลิตผ่านสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนกิโลกรัมละ 2 บาท
3.อนุมัติการการเปิดตลาดและการบริหารนำเข้ามะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวฝอย และน้ำมันมะพร้าว รวมถึงแฟรกชัน ภายใต้พันธกรณี WTO และความตกลงการค้าเสรี (FTA) ช่วงปี 2569 – 2571 โดยเน้นบริหารสมดุลอุปสงค์-อุปทานภายในประเทศ เพื่อลดความผันผวนของราคาและป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
ตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลเข้ม
นายฉันทานนท์ กล่าวว่า เพื่อให้มาตรการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลในแต่ละสินค้า โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ส่วนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเมล็ดถั่วเหลืองมีเลขาธิการ สศก. ทำหน้าที่ประธาน
นายฉันทานนท์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการวางระบบบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของพืชน้ำมันและน้ำมันพืชอย่างครบวงจร สอดคล้องกับพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ พร้อมสร้างความมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีวัตถุดิบเพียงพอ ขณะเดียวกันมีกลไกชัดเจนในการดูแลและยกระดับรายได้เกษตรกรไทยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
