ระบบพิมพ์ใบขับบี่ ‘ขัดข้อง’ ขนส่งเร่งแก้ไข แจ้งปชช.ติดต่อสำนักงานในพื้นที่ได้

ระบบพิมพ์ใบขับขี่กรมการขนส่งฯ ขัดข้อง ชี้แจงประชาชนติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ได้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ขณะนี้ระบบการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถเกิดขัดข้อง ส่งผลให้ประชาชนที่มาติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถยังไม่สามารถรับใบอนุญาตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่เข้ารับบริการ
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
• ส่วนภูมิภาค : สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
• กรุงเทพมหานคร : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/driving_hp/ โทร. 02-271-8888 ต่อ 4201 และ 4202
กรมการขนส่งทางบก ย้ำว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศ