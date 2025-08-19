โรงแรมนัดถกใหญ่ ค้านขึ้นค่าแรง 400 บาท กางปัญหาศก.-การเมือง-สงคราม ฉุดธุรกิจอ่วม
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ตัดสินใจนำเรื่องให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบ กรณีการออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 14) ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและสถานบริการทั่วประเทศ มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400 บาทต่อวันทุกจังหวัดไม่ได้ขึ้นกับพื้นที่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ซึ่งกระทบกับธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยและสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ข้อพิพาทไทย-กัมพูชายังไม่จบ อีกทั้งสถานการณ์การเมืองปัจจุบันยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วย จึงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมแถลงข่าวภายในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการโรงแรมไทยแต่ละภูมิภาคที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงดังกล่าว
นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวว่า สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยในหลายภูมิภาค อาทิ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความเห็นคัดค้านการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจโรงแรม และบริการด้านอาหาร การจัดประชุม สัมมนา เพราะมีลักษณะการจ้างงานและมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่อัตราการใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ที่คิดเป็นสัดส่วน 25 – 30% เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจ โดยการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศที่ 400 บาทครั้งนี้ จะส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมให้มีต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6- 8% ซึ่งอาจนำไปสู่การลดจำนวนพนักงาน หรือชะลอการจ้างงานใหม่ รวมถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ ที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นตามค่าแรง ทำให้นักท่องเที่ยวพิจารณาย้ายไปประเทศอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า นอกจากนี้ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายค่าแรงของแต่ละพื้นที่และแต่ละธุรกิจ อาจส่งผลไปสู่การปิดกิจการ และการเลิกจ้างงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ถึงขนาดเล็กได้ในที่สุด
นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงอย่างก้าวกระโดดแบบนี้ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ การลงทุน รวมถึงส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่ผลบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคจากแรงงานที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มไม่มากนัก ธุรกิจที่มีสัดส่วนการใช้แรงงานจำนวนมากมีต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่พักและบริการด้านอาหาร ซึ่งจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำในสัดส่วนสูงกว่า 30% ของพนักงาน และกระทบต่อพนักงานระดับหัวหน้าที่ต้องปรับค่าแรงใหม่ให้มีความห่างจากระดับเริ่มต้นใหม่นี้ด้วย อนึ่ง รัฐบาลได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2568 ไปแล้ว จึงไม่ควรมีการปรับขึ้นอีกในปีนี้ เพราะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มองว่าควรปรับเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนงบประมาณได้