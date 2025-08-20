ททท. ผนึกกำลังบุกตลาดเม็กซิโก ปลุกเสน่ห์ไทยฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ทางการทูต 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพราะไม่เพียงสร้างเม็ดเงินที่มีมูลค่ามหาศาลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ยังเป็นเครื่องมือทรงพลังในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาโลก
เมื่อถึงยุคที่นักเดินทางทั่วโลกให้ความสำคัญกับคุณภาพ ประสบการณ์ และความยั่งยืน ประเทศไทยจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพสูง เช่น เม็กซิโก
ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รุกหน้าอย่างเต็มตัวในการบุกตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศเม็กซิโก ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “Thailand Special Deal” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเม็กซิโกอย่าง El Palacio de Hierro เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงโดยเฉพาะ
พร้อมกันนี้ ททท. ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก นำเสนอเสน่ห์ไทยในงาน “Thai Festival Mexico 2025” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโก (National Center of Arts – CENART) กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวระยะไกลได้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ในแบบ “Grand Moment” ในประเทศไทย และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เม็กซิโกในปี 2568 ซึ่งตรงกับปี “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025”
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพและความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ
โดยนำเสนอแคมเปญ “Thailand Special Deal” มุ่งเน้นการมอบข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้าของห้างสรรพสินค้า El Palacio de Hierro ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดกิจกรรมเพื่ออัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยให้ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวในเม็กซิโก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกระตุ้นยอดขาย
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการจัดฝึกอบรม พร้อมอัปเดตสินค้าและบริการให้กับตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวจากบริษัท Viajes Palacio จำนวน 30 ราย และกิจกรรม Networking Event ร่วมกับบริษัทนำเที่ยว High End และสื่อมวลชนจากเม็กซิโกจำนวน 15 ราย ณ ร้าน Galanga House
ก่อนเปิดตัวแคมเปญ “Thailand Special Deal” อย่างเป็นทางการ ณ ห้างสรรพสินค้า El Palacio de Hierro ที่มีสาขาทั่วประเทศถึง 31 สาขา และมีสมาชิกบัตรเครดิตกว่า 100,000 ราย เพื่อมอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษด้านการท่องเที่ยวไทยแก่กลุ่มลูกค้าของห้าง ซึ่งเป็นกลุ่ม High End ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว โดยมีกลุ่ม Top Spender เข้าร่วมงานฯ กว่า 60 คน
และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เม็กซิโก ททท. ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดเทศกาล “Thai Festival Mexico 2025” มีการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานจากวงหมอลำไอดอลแบนด์ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นดนตรีประกอบการแสดงหมอลำจากรายการประกวด “หมอลำไอดอล” มาสร้างความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวภายในงาน สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเม็กซิโกที่ชื่นชอบความสนุกสนาน
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเชิงประสบการณ์โดยศิลปินสตรีทอาร์ตไทยชื่อดัง “เติ้ล-ธีระยุทธ พืชเพ็ญ” หรือที่รู้จักกันในนาม “TRK” มา Live Paint เชื่อมโยงศิลปะไทยกับศิลปะเม็กซิโก รวมถึงกิจกรรมเพ้นท์หน้ากากมวยปล้ำ โดยผสมผสานลวดลายไทยเข้ากับกีฬาที่มีชื่อเสียงของเม็กซิโกอย่างลงตัว
ทั้งนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวเม็กซิโกเป็นตลาดคุณภาพที่มีแนวโน้มเติบโตดี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 3 สิงหาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิกันเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 26,960 คน เป็นอันดับสองของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคละตินอเมริกา รองจากประเทศบราซิล (36,725 คน)
นอกเหนือไปจากความคาดหวังว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมเชิงประสบการณ์ในงาน “Thai Festival Mexico 2025″ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเม็กซิโกสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 51,600 คนในปี 2568 เติบโตประมาณร้อยละ 20 จากปี 2567 แล้ว
ททท. ยังมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกมากมายตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิกันที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายและมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
