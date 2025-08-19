คิกออฟกองทุน 100 ล้าน GULF มอบ 2 ล้านบาท เยียวยา 2 ทหารเสียขาจากทุ่นระเบิด
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินช่วยเหลือรวมกว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหาร 2 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังจนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขา ได้แก่ ร้อยตรีเกียรติวงศ์ สถาวร ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ และ จ่าสิบเอกพิชิตชัย บุญชูหล้า ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ณ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “กองทุน 100 ล้านบาท” ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา GULF ได้ทราบข่าวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี ทางเราจึงรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันที และเมื่อเราเห็นว่ายังมีทหารอีกหลายนายที่ยังคงได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง GULF จึงสานต่อภารกิจแห่งการให้ในวันนี้ โดยใช้เงินจาก ‘กองทุน 100 ล้านบาท’ ที่ทางบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือทหารจากเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ ในฐานะคนไทย ผมขอขอบคุณและยกย่องในความกล้าหาญและความทุ่มเทของทหารแนวหน้าทุกนาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง และฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับ”
เรือโทหญิง จรรยา สถาวร มารดาของร้อยตรีเกียรติวงศ์ สถาวร กล่าวว่า ในฐานะแม่ของร้อยตรีเกียรติวงศ์ สถาวร หรือ ‘หมวดบุ๊ค’ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์และพยาบาลทุกท่านที่ได้ทุ่มเทดูแลรักษาลูกชายเป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบคุณบริษัท GULF ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ตลอดจนขอขอบคุณน้ำใจจากทุกภาคส่วน และกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน แม่รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ลูกชายได้ทำ ภูมิใจที่น้องได้เป็นทหารของพระราชา และทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทย
นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้แล้ว GULF ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคม ที่ผ่านมากัลฟ์ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ทีม ‘กัลฟ์อาสา’ ร่วมจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิง นอกจากนี้ยังผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ ทั้ง AIS และไทยคม เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวก ขยายสัญญาณ 4G/5G ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น