อีเทอร์นิตี้เอ็กซ์ชี้ผู้ใช้สื่อจีน พลังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ของไทย กำลังซื้อสูงเปลี่ยนโฉมเกมการตลาด
บริษัท อีเทอร์นิตี้เอ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด (EternityX ) บริษัทการตลาดชั้นนำระดับโลก ขับเคลื่อนด้วย AI และเชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจีน ประกาศเปิดสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน S.E.A of Change | Thailand Edition ที่ทำร่วมกับ iResearch เผยจากการสำรวจพบกลุ่มผู้ใช้สื่อจีนเติบโตรวดเร็ว ใช้จ่ายสูง และมีส่วนเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เป็นอีกกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลและมีกำลังซื้อสูงที่สุดในประเทศไทย โดย 47% ใช้จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์พรีเมียมกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 231,000 บาทต่อคนต่อปี สูงสุดเมื่อเทียบกับ 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางสาวชาร์ลีน รี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง EternityX กล่าวว่า ในประเทศไทย ผู้บริโภคกลุ่มนี้กลายเป็น “Aspiration Trailblazers” หรือ “ผู้บุกเบิกไลฟ์สไตล์” การเปิดสำนักงานในไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจีนทั่วโลก ทำให้เรามีความพร้อมในการทำงานร่วมกับแบรนด์ไทย ปลดล็อกโอกาส และสร้างการเติบโตใหม่ให้กับแบรนด์
นายเดอริค วอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ Global กล่าวเสริมว่า กลุ่มดังกล่าว ยังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี EternityX จึงมุ่งสร้างเส้นทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ เชื่อมโยงแบรนด์กับชุมชนที่ทรงอิทธิพลดังกล่าว
นายวอง ร่วมกับ นายไซมอน จง หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Global และ นางสาวเซลิน เฉิน รองผู้จัดการทั่วไป ประเทศจีน อีเทอร์นิตี้เอ็กซ์ ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน “S.E.A of Change | Thailand Edition: The Rise of Chinese Media Users Redefining Modern Living and Consumer Power” หรือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งการเปลี่ยนแปลง: การเติบโตของผู้ใช้สื่อจีนที่กำลังนิยามชีวิตสมัยใหม่และอำนาจของผู้บริโภค”ระบุว่า ไทยมีอัตราการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจีนสูงที่สุดในภูมิภาค 78% เลือกใช้แอปพลิเคชันจีนเป็นประจำทุกวัน เป็นสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับ 70% ในสิงคโปร์ และ 71% ในมาเลเซีย นับเป็นการรวมตัวทางดิจิทัลบนแพลตฟอร์มจีนที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค
ทั้งยังพบว่า 47% ของผู้ใช้สื่อจีนในไทยมีกำลังซื้อ ใช้จ่ายมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 231,000 บาทต่อคนต่อปีไปกับสินค้าพรีเมียม เมื่อเทียบกับ 42% ที่สิงคโปร์ และ 43% ที่มาเลเซีย นอกจากนี้ 36% นิยมช้อปปิ้งผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการไลฟ์สดอย่างมาก ขณะที่ 14% ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงต่อวันบนแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ซึ่งมากที่สุดใน 3 ประเทศ ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากโซเชียลมีเดีย KOLs และแคมเปญการตลาดจากแบรนด์เป็นหลัก
ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษตามลำดับ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ 45% ใช้บริการผ่าน WeChat Pay กำลังการใช้จ่ายนี้ได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนจำนวนมากของจีนทั้งจากบริษัทสัญชาติจีนและไต้หวันในปี 2567 ด้วยมูลค่าการลงทุน 1.09 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.1% สร้างงานมากกว่า 30,000 ตำแหน่ง รวมถึงสัดส่วนการถือครองคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อชาวจีนที่มีถึง 10.8% และจำนวนนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยไทยที่เพิ่มขึ้น 455% ในช่วงปี 2556 – 2566
การศึกษาดังกล่าวแนะ 4 กลยุทธ์ เจาะกลุ่มเป้าหมายข้างต้น คือ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นประสบการณ์ที่ยกระดับไลฟ์สไตล์และสถานะทางสังคม กลยุทธ์การขยายอิทธิพลทางสังคมผ่าน KOLs รวมถึงการบอกต่อจากกลุ่มเพื่อน กลยุทธ์การวางตำแหน่งเป็นผู้นำเทรนด์ และ กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านการค้าข้ามพรมแดน พร้อมศักยภาพในการบูรณาการความเป็นนานาชาติ สิ่งสำคัญคือวิธีการชำระเงิน เนื่องจาก 54% ของผู้บริโภคพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่รองรับการชำระเงินของจีน โดย 11% ปฏิเสธการซื้อทันทีเมื่อไม่มีตัวเลือกดังกล่าว
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคนิยมคอนเทนต์รีวิวและแนะนำสินค้า รวมทั้งการใช้ภาษาจีนตัวย่อในโปรโมชันสามารถกระตุ้นความตั้งใจซื้อได้ทันทีถึง 43% สะท้อนถึงความซับซ้อนในการเข้าถึงแพลตฟอร์มจีนอย่าง WeChat (วีแชท), Douyin (โต่วหยิน), และ Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) กับดิจิทัล อีโคซิสเต็มต่าง ๆ ของจีน
อย่างไรก็ตามหากแบรนด์ในประเทศไทยต้องการประสบความสำเร็จในตลาดนี้ควรผสานไลฟ์สไตล์กับวัฒนธรรมของผู้บริโภค สร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจีนร่วมกับ KOLs และไลฟ์สตรีมเมอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นการซื้อ พร้อมสร้างช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและรองรับการชำระเงินของจีน
นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา ตัวแทน EternityX ประเทศไทย กล่าวว่า เป็นโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์ในประเทศไทยที่จะเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ใช้สือจีนที่มีกำลังซื้อ และมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างนี้ สำนักงานในประเทศไทยจะมีบทบาท ในการช่วยทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ระดับโลกต่าง ๆ เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนและผู้ใช้สื่อจีนที่อาศัยอยู่ในประทศไทย ผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเชิงลึกด้านกลยุทธ์สื่อจีน วัฒนธรรมจีน และพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมทั้งมีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคทั้งไทยและจีนอย่างครบถ้วน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเทอร์นิตี้เอ็กซ์ https://www.eternityx.com/
หรือติดต่อ https://www.eternityx.com/contact-us/