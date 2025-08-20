ขอเสียงเชียร์

เข้าไตรมาส 3 ไม่แค่อากาศจะผันผวน ร้อนจัดสลับฝนตก และปัจจัยใน-นอกเข้ามาทุกวัน กระทบต่ออารมณ์คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ทั้งกิน ดื่ม ช้อป วูบลงๆ
ภาคบริการอย่างร้านอาหาร เป็นด่านแรกๆ ที่เจอผลกระทบคนไร้อารมณ์ออกมากินเที่ยวนอกบ้าน จำนวนไม่น้อยครวญวันๆ ยอดขายเหลือ 30% ร้องถึง ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย หวังให้เป็นแกนนำอีกครั้ง กระทุ้งๆ รัฐบาลและหน่วยงานคุมเศรษฐกิจประเทศ ออกมาตรการหรือโครงการกระตุ้นการใช้จ่าย เสียที!!
ดังนั้น วันนี้เจอใครในคณะรัฐบาล ก็เกริ่นเล่าถึงปัญหา และแนวคิดของผู้ประกอบการ วันหนึ่งโทรมาคุยกับสื่อมวลชน “พี่ไปไหนก็เจอคนบ่น อยากให้รัฐ ‘บิลด์’” โดยยกตัวอย่างไทยเที่ยวคนละครึ่ง “วันก่อนลูกพี่ชวนไปพักที่อัมพวา โดยใช้เที่ยวคนละครึ่ง เมื่อก่อนคนไม่ค่อยไปพักเที่ยวเมืองรองใกล้กรุงเทพฯ พอมีเที่ยวคนละครึ่ง คึกคักขึ้นมาบ้าง ช้อปคนละครึ่งก็หลักการเดียวกัน…”
ก่อนวางสาย ยังขอเสียง “ช่วยพี่เชียร์ด้วย จ่ายคนละครึ่ง มันคือทางออกฝ่าวิกฤตเงินฝืด”