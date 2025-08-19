นักลงทุนสิงคโปร์ 200 ชีวิตเยือนไทยสน ’อุตฯไฮเทค’
ที่โรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพฯ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา บีโอไอ ร่วมกับสภาธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) จัดงานใหญ่ Singapore Regional Business Forum ครั้งที่ 9 เพื่อประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ เป็นครั้งแรกที่จัดงานนี้ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย–สิงคโปร์ โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายตัน ซี เหล่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประธานร่วม งานนี้มีนักธุรกิจชั้นนำและผู้บริหารภาครัฐจากสิงคโปร์ เดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้นําภาครัฐและเอกชนจากไทยและประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมงานด้วย รวมมากกว่า 450 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก
นายนฤตม์ กล่าวว่า ในงานบีโอไอได้ร่วมกับ ซีอีโอสภาธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการท่องเที่ยว พร้อมมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกัน โดยสถิติการลงทุนจากสิงคโปร์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2563 – มิถุนายน 2568) มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 1,099 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8.1 แสนล้านบาท นำโดยอุตสาหกรรมดิจิทัล ประมาณ 4 แสนล้านบาท อิเล็กทรอนิกส์ 1.9 แสนล้านบาท ยานยนต์และชิ้นส่วน 6.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีทั้งบริษัทสิงคโปร์ และบริษัทจากประเทศอื่น ๆ ที่ลงทุนผ่านสำนักงานภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ โดยการลงทุนจากบริษัทสิงคโปร์ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการโรงแรม และกิจการด้านโลจิสติกส์
นายพิชัย กล่าวว่า การจัดงาน Singapore Regional Business Forum มีความหมายพิเศษ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สิงคโปร์ครบ 6 ทศวรรษ ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทย และครึ่งแรกของปีนี้ มูลค่าการลงทุนจากสิงคโปร์ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการลงทุนในโครงการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น SATS Food ผู้ผลิตอาหารสำหรับบริโภคบนเครื่องบิน และยังจัดตั้งศูนย์ R&D ในไทย บริษัท Oatside ผู้ผลิตนมข้าวโอ๊ตชั้นนำ และ CapitaLand ที่ร่วมกับบริษัทไทยพัฒนาศูนย์กระจายสินค้ามาตรฐานสูง นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น AFTA และ RCEP ที่ช่วยขยายโอกาสทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซื้ง และเข้มแข็งมากขึ้น
นายตัน ซี เหล่ง กล่าวว่า สิงคโปร์มีการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในไทย โดยปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ห่วงโซ่อุปทานที่กำลังเปลี่ยนแปลง และความมั่นคงด้านพลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน ในสภาวะเช่นนี้ ความร่วมมือทวิภาคีในระดับภูมิภาคจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีมูลค่ามหาศาล และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสิงคโปร์และไทยมีแผนทำงานร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส ร่วมสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
