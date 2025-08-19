ครม.ตั้ง “ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์” คุมป.ย.ป.
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง ได้แก่ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ จากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
นอกจากนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และอนุมัติ
รวมทั้ง แต่งตั้ง นายยงยุทธ นาควิโรจน์ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ