เปิดลิสต์ 500 แบรนด์ดัง แฟชั่น ร้านอาหาร มิชลินไกด์ สตรีทฟู้ด ปักหมุด ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ 4 ก.ย.นี้

เปิดลิสต์ 500 แบรนด์ดังแฟชั่น ร้านอาหาร มิชลินไกด์ สตรีทฟู้ด ปักหมุด เซ็นทรัล พาร์ค 4 ก.ย.นี้
เซ็นทรัล พาร์ค – เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า วันที่ 4 กันยายนนี้ จะเปิดให้บริการเฟสแรก เซ็นทรัล พาร์ค ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 พื้นที่อาคารรวม 130,000 ตร.ม. เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการมิกซ์ยูส ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มูลค่าโครงการ 46,000 ล้านบาท มีครบทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย พร้อม Roof Park สวนลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ ใจกลางเมืองใหญ่ที่สุดในไทย เห็นวิวสวน 180 องศา และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งเป้าดึงดูดคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 25 ล้านคนต่อปี
นายคุณายุธ เดชอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ เซ็นทรัล พาร์ค บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัล พาร์ค สร้าง ‘นิยามใหม่ของการใช้ชีวิต’ สู่การเป็น Curated Platform for Diverse Urban Communities สุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตที่ถูกคัดสรรมาครบทุกมิติที่สุด ไม่ได้เป็นเพียง “พื้นที่” แต่คือ “พื้นที่ที่เข้าใจคนเมือง” โดยได้รวมที่สุดแห่งรสชาติระดับโลก เป็น Culinary Landmark แห่งใหม่ของเอเชีย ผ่านร้านอาหารระดับโลก กิจกรรมศิลปะและแฟชั่น และพื้นที่สำหรับ Curated Happening สร้างเทรนด์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ตลอดปี
“ตั้งแต่เช้าวิ่งที่สวนลุม แวะจิบกาแฟบน Roof Park พักกลางวันกับ Michelin Guide ช่วงบ่ายที่ Take Home Zone และปิดท้ายด้วย Rooftop Bar กับเพื่อน ทั้งหมดนี้คือการสร้างศูนย์การค้าที่เติบโตไปพร้อมกับเมือง”
สำหรับพื้นที่ศูนย์การค้ากว่า 130,000 ตร.ม. รวมแบรนด์ดังกว่า 550 แบรนด์ ยกระดับเป็น Culinary Landmark แห่งเอเชีย ที่รวมที่สุดแห่งรสชาติจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว
• First-time in Thailand ร้านดังครั้งแรกในเมืองไทย เช่น คิวามิยะ ร้านเทปันยากิที่มีสเต็กวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น, โควไบ พรีเมียมชาบู, Long Jing อาหารจีนฟิวชันจากหางโจว, Super Matcha ชาเขียวพรีเมียมสุดฮิตจากเกาหลี, CHEONGDAM GARDEN (KOREAN GRILL) เป็นต้น
• ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ MAGURO KAPPOU, GRILL YAMAYA, SUN MOULIN, CHAGEE, BAR B Q PLAZA, NOSE TEA, CHONGDEE, KOI THE’, POTATO CORNER SHAKES & FRIES, CHA TRA MUE, KAO SOY PRIN, MENSHO, TP TEA, สมานฉันท์
• ร้านดังคิวยาว อาทิ HIKINIKU TO COME, KATSU MIDORI, SHABU BARU, FORTUNE COOKIE EXPRESS, KAM’S ROAST, BEAUTY IN THE POT, KATSUKURA, อีกา, UNATOTO, SALADSTOP!, คำพูน, PRIME BURGER, OMAKASE DON, MOZZA BY COCOTTE, NAPHA, WHITE STORY เป็นต้น
• แบรนด์อาหารดังมายก Group อาทิ เครือไอเบอรี่กรุ๊ป: บุรามาลี ร้านอาหารไทยในโรงน้ำชา, โต๊ะคิม, ทองสมิทธ์, ฟ้าปลาทาน, MAISON RORU, Maguro Group: KIWAMIYA, MAGURO KAPPOU, HITORI SHABU, Meation Group: SAEMAEUL EXPRESS, BHC CHICKEN, SOLSOT
• รวม Michelin Guide และสตรีทฟู้ด 70 ร้านดัง กว่า 1,000 เมนู เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ – ที่ชั้น LG Parkside Market
– Food destination concept ใหม่ อาทิ เบญจรงค์ปาย, ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน, ขาหมูโบราณกะทู้ ภูเก็ต, ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม, ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋น – หมูตุ๋น ราชารส, นายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงช้า, ราดหน้ายอดผักสูตร 40ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ), ข้าวมันไก่โกยี, สุกี้เมาเวอริค, หมี่บ้านเอง by บ้านนอกเข้ากรุง, คนชง คนปรุง, เกตุโอชา, เปลว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนครปฐม, แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, อองตองข้าวซอย, กล้วยทอดพระราม5, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย เป็นต้น
• Coffee Tea & Sweet Lover กว่า 50 แบรนด์ดัง อาทิ % ARABICA, 32BAR X, BEANS COFFEE ROASTER, BOTTOMLESS COFFEE ROASTERS, BOOST JUICE, BRASSICA DOUGHNUTS, BRIOCHE FROM HEAVEN, CHA TRA MUE, CHAGEE, CHONGDEE, CIOCCOLATITALIANI, SOURI x COSIE , CULT SMOOTHIE BAR, ERIC KAYSER X ANONYMOUS COFFEE, EVIE’S COOKIE, FASTFOOT, GOOD CHOOSE LEMONADE, HATCH BY HAAB, JÉRÔME CHEESECAKE, KAEW BOUTIQUE, KAO NOM, KIKI MATCHA, KOI THE, KSANA MATCHA, MATCHA EKI, MOLLY TEA, NOSE TEA, ONIBUS, PASH, PRALET, RAWMAT COFFEE, RINTARO, RISE COFFEE, SCRUMP GELATO, SOFT SPOT, STARBUCKS, THE ROLLING PIN, THE SUMMER COFFEE, VE/LA, YOLE, YOLK, ZUS COFFEE เป็นต้น
• พร้อมด้วย TOPS FOOD HALL ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เปิดให้บริการ 8.00 – 22.00 น., Take Home Zone รวมของอร่อยย่านดังในที่เดียว ในรูปแบบ Grab & Go
สำหรับแบรนด์แฟชั่น และไลฟ์ไสไตล์ดังมากมายจากทั่วโลก นำโดยแบรนด์แฟชั่นระดับโลกของ Inditex group ทยอยเปิดแบรนด์ในเครือตั้งแต่สิ้นปี 2568 เป็นต้นไป
อาทิ ZARA, BERSHKA, OYSHO, PULL & BEAR พร้อมด้วย Prestige Cosmetic Brands อาทิ BURBERRY, CLE DE PEAU BEAUTE, GUCCI BEAUTY, KIEHL’S, JUNG SAEM MOOL, LANCOME, NARS, YSL BEAUTY และแบรนด์ดังอีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังมี High-Street & Bridge-Line Brands และ Sport Destination ที่แบรนด์ดังระดับโลกมาครบครัน ไม่ว่าจะเป็น First-time in Thailand ครั้งแรกในเมืองไทย
อาทิ ADIDAS KIDS, IC! BERLIN, ICEBREAKER , FELLOW, LIVE!, SUNNIES WORLD, VIVAIA รวมทั้งแบรนด์ดังอีกมากมาย อาทิ ACME DE LA VIE, ADIDAS ORIGINALS, ALTRA, ANANTA, ASICS, B SA B, BATH & BLOOM, BEAUTRIUM, BENEUNDER, BIRKENSTOCK, BOYY, BONAVENTURA, CALVIN KLEIN, CHAMPION, COCCINELLE, COLE HAAN, COLUMBIA, COMMA &ND, CONTAINER, CRASH BAGGAGE, CRITICAL SLIDE,CROCS, DIVANA, DONNA CHANG, DYSON, GARMIN, HERSCHEL, HUG CRAFT, JD SPORTS, JIM THOMPSON, JOURNAL, KIRSH,
LACOSTE, LOJEL, MARIMEKKO, MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD, MARC JACOBS, MLAB, NATIONAL GEOGRAPHIC, NEW BALANCE, NEW ERA, NIKE, OAKLEY, ONITSUKA TIGER, ORI, PANDORA, PANPURI, PAUL SMITH, POLO RALPH LAUREN, POP MART, PUMA, RADO, RNG, SALOMON, SEPHORA, SKINLAB, SKONX, SMILEY, SMILEYHOUND, SPORTY & RICH , STANLEY, SWAROVSKI, THE ADJECTIVE, THE NORTH FACE, THE RECRAFTING, THULE, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, TOPOLOGIE, TORY BURCH, TROPICFEEL, UNIQLO, WILSON, VICTORIA’S SECRET, VICTORINOX, YUGEN เป็นต้น
Lifestyle & Technology
APEX WELLNESS, ASIA BOOKS, BANANA, FELIZIA NAILS SPA & BEAUTY, JUNO HAIR, LET’S RELAX/STRETCH ME, M-SO CLINIC, MATSUKIYO, SAMSUNG, STUDIO 7, THE KLINIQUE WELLNESS CENTER, THE TOUCH WELLNESS, TRSC X BETTER VISION, TRUE/TRUESPHERE, WATSONS, XIAOMI, AIS / AIS SERENADE