จตุพร สั่งเปิดโรงงานรับซื้อข้าวโพด กิโลละ 9.80 บาท ภายใน 22 ส.ค. ซื้อในประเทศก่อนนำเข้า

‘จตุพร’ รับข้อร้องชาวไร่ข้าวโพด เพชรบูรณ์ แจงสั่งแก้ปัญหาทันที เข้มโรงงานรับซื้อในประเทศ ก่อนนำเข้า

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้การหารือร่วมกับ ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เขต 5 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เขต 4)นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และตัวแทนสมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมการค้าและผลิตพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากราคาข้าวโพดตกต่ำ

นายจตุพรกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหารือกับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ และยืนยันว่าภายในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดรับซื้อข้าวโพดในทุกโรงงานตามราคาที่ได้กำหนดไว้ ที่ 9.80 บาท/กิโลกรัม ตามมติ นบขพ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปลูกและผู้รวบรวม

“สิ่งสำคัญที่สุดคือผลผลิตในประเทศต้องได้รับการรับซื้อให้หมดก่อน ถึงจะพิจารณาการนำเข้าจากต่างประเทศ นี่คือหัวใจของมาตรการ ซึ่งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกษตรกรเดือดร้อนแน่นอน พร้อมทั้งมีมาตรการธงเขียวช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดภาระให้เกษตรกรอีกทางด้วย” รมว.พาณิชย์กล่าว

นายจตุพรกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อ หากพบโรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจะดำเนินการทันที

ด้านตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปี 2568 ราคาข้าวโพดตกต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนหนัก โดยปัจจุบันราคาข้าวโพดที่มีความชื้น 30% อยู่เพียงประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละกว่า 6,600 บาท จึงอยากให้เร่งแก้ปัญหา

“วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มารับฟังปัญหา และรับปากจะดำเนินการทันที ทำให้พวกเราเกษตรกรสบายใจขึ้นมาก เพชรบูรณ์ถือเป็นเมืองหลวงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดเพียง 20% แต่ราคาก็ร่วงลงมาแล้ว หากไม่เร่งแก้ไข เกษตรกรคงอยู่ไม่ได้ การที่รัฐมนตรีออกมารับประกันว่าจะซื้อในประเทศก่อนนำเข้า ถือเป็นความหวังสำคัญที่จะช่วยให้พวกเรามีรายได้และอยู่รอดต่อไป” ตัวแทนเกษตรกรกล่าว