‘จตุพร’ ควง ‘สุชาติ-ฉันทวิชญ์’ นำพาณิชย์ จัดครบรอบ 105 ปี วันสถาปนากระทรวงฯ ย้ำ ‘พาณิชย์พึ่งได้’ พร้อมทำงานเดินหน้าเพื่อประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กระทรวงพาณิชย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 105 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น และ นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม
นายจตุพร เปิดเผยว่า การก้าวสู่ปีที่ 105 ของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่เพียงการเดินทางขององค์กร แต่คือ 105 ปีแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทยการค้าไทย โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญอยู่ในทุกลมหายใจของเศรษฐกิจไทย และที่สำคัญตนได้ให้นโยบายกับกระทรวงพาณิชย์ว่า “พาณิชย์พึ่งได้” และ “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ทั้งการดูแลราคาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร การคุ้มครองผู้บริโภคให้การซื้อขายเป็นธรรม การส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันโลก และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยต่อยอดพัฒนาสู่เวทีการค้าโลก และนับจากนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมเป็นที่พึ่ง และจะยังคงยืนเคียงข้างประชาชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 15 ราย โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย และสาขาข้าราชการและพนักงาน 6 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รางวัลผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2568 จำนวน 28 ราย รวมถึงมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิสสุกรรมแก่บุตรธิดาของบุคลากร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต่อยอดการศึกษา จำนวน 22 ราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศบ.ทก. ยัน คลิปวางระเบิดในมือถือของจริง ชี้ชัดเขมรละเมิดข้อตกลง พร้อมส่งที่ประชุม กก.อนุสัญญาRBC 22 ส.ค.นี้
- รัฐบาลอนุมัติงบแล้ว 145 ล้าน เยียวยาเหตุปะทะชายแดนไทย-เขมร ขออย่าเชื่อเฟคนิวส์ดิสเครดิต
- คณะ IOT ลงพื้นที่ รพ.พนมดงรัก สุรินทร์ หัวหน้าคณะฯรับ มีหลายอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
- รุ่งโรจน์ ติงไอเดีย รมว.ศธ. ใช้ ปวศ. สอบเข้าเรียนต่อ ห่วงเหลือเวอร์ชั่นเดียว-เน้นท่องจำ ย้ำปริศนาเพียบ