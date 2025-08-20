บีโอไอ ดันไทยระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรแห่งเอเชีย เปิดฉาก THECA 2025

บีโอไอ ดันไทยสู่ระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรแห่งเอเชีย เปิดฉาก THECA 2025 มูลค่าซื้อขาย 20,000 ล้านบาท
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Electronics Circuit Asia 2025 (THECA 2025) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2568 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ว่า เพื่อตอกย้ำบทบาทประเทศไทยจาก “ฐานการผลิต” สู่ “ผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของเอเชีย” โดยรวบรวมผู้ประกอบการจากทั้ง 3 กลุ่มหลัก ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กว่า 250 องค์กรชั้นนำจาก 15 ประเทศทั่วโลก คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้สูงถึง 20,000 ล้านบาท ผ่านกิจกรรมหลัก เช่น การจับคู่เจรจาธุรกิจ การจัดกิจกรรม Networking การจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ามกลางผู้เข้าชมงานคาดสูงถึง 7,000 ราย พร้อมไฮไลท์ JOB FAIR PCB 2025 เปิดโอกาสการจ้างงานกว่า 80,000 ตำแหน่งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
“ THECA 2025 ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยจากบทบาทการเป็นฐานการผลิตไปสู่ “ผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์” ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค โดยบีโอไอได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่มาตรการสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มทักษะฝีมือบุคลากร ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระดับโลก”นายนฤตม์กล่าว
นายนฤตม์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2565 – มิถุนายน 2568 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่น การออกแบบชิป การประกอบชิป การทดสอบเวเฟอร์และแผ่นวงจรรวม การผลิต PCB ไปจนถึงการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวม 517 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 7 แสนล้านบาท โดยมีนักลงทุนหลักจากเยอรมัน สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยเป็นการลงทุนอุตสาหกรรม PCB 180 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้ไทยครองตำแหน่งผู้ผลิต PCB อันดับ 1 ของอาเซียน และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
นายนฤตม์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นของหลายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น Hard Disk Drive, PCB, การประกอบและทดสอบวงจรรวม, การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปจนถึงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ หากมองไปในอนาคต ไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของภูมิภาค ที่ครอบคลุมทั้งการเป็นฐานการผลิต การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงซัพพลายเชน และการเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาค หรือ Regional Headquarters ของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือ การพัฒนาบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้มีทักษะและองค์ความรู้ในเทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วย
นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ผู้จัดงาน THECA 2025 กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถรวมเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ecosystem) ไว้ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรการผลิตและประกอบ ไปจนถึงบริการทดสอบและมาตรฐานสากล รวมกว่า 250 บริษัทจากทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สเปน แคนาดา และอินเดีย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 7,000 ราย บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 12,000 ตารางเมตร
