จตุพร กดปุ่มแฟร์ ไทล็อก-โลจิสติกซ์ หนุนไทยแข่งขันเวทีโลก คาด 3 วันสะพัด 600 ล้าน
วันที่ 20 สิงหาคม ที่ไบเทค บางนา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ไทล็อก – โลจิสติกซ์ 2025 (TILOG – LOGISTIX) งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการคลังสินค้า การเคลื่อนย้าย บรรจุ โหลด การขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ไอทีและอี-โลจิสติกส์ที่ครบวงจร จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ผู้จัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน พร้อมเป็นสักขีพยานประกาศความร่วมมือระหว่างสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และ Japan Customs Brokers Association (JCBA) รวมถึงพิธีมอบรางวัล Best Container Line Awards 2025 ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดระหว่าง 20-22 สิงหาคมนี้
นายจตุพร กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญของการค้าขาย และเป็นตัวแปรหลักที่กำหนดต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ เป็นต้นทุนที่สำคัญจะกำไรหรือไม่ กำไรอยู่ที่การขนส่ง ซึ่งปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆของประเทศคู่ค้า เช่น มาตรการภาษี (tariff) ของสหรัฐอเมริกา และมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป ซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อระบบโลจิสติกส์งานไทล็อก-โลจิสติกซ์ ถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้มองหาพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในทุกมิติ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
“ ไทยเป็นประเทศ ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง อยู่ในอันดับที่ 34 ของโลกจากทั้งหมด 139 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน อีกทั้งยังมีความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาค ถือเป็นจุดแข็งในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของอาเซียน รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนท่ามกลางบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบสนับสนุนที่อำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ” นายจตุพร กล่าว
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า งานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Resilient Supply Chain: Overcoming Global Challenges พิชิตทุกสิ่งท้าทายด้วยความแกร่งแห่งซัพพลายเชน” ตอบโจทย์ความผันผวนและความท้าทายทั้งจากในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รับมือปัญหาขาดแคลนแรงงาน และตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันการณ์ โดยมี 3 พลังขับเคลื่อนสำคัญ คือ เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI และ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ โซลูชันด้านความยั่งยืน รองรับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมความแข็งแกร่งของซัพพลายเชน
ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานอัจฉริยะ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าไร้คนขับ รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ แพลตฟอร์มบริหารการขนส่ง ไปจนถึงบริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งในและต่างประเทศโดยผู้ให้บริการชั้นนำ (LSP) รวมถึง Innovation Showcase ไฮไลต์พิเศษที่นำเสนอรถบรรทุก EV ขนาด 13.5 ตันจาก CP FOTON และการสาธิตสายการบรรจุสินค้าอัตโนมัติครบวงจรจาก TKK ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการใช้พลังงาน รองรับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของตลาดโลก คาดดึงดูดผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์จากทุกอุตสาหกรรมทั่วอาเซียนกว่า 9,000 ราย และจะสร้างเงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เสริมว่า นอกจากนวัตกรรมดิจิทัลและโซลูชั่นด้านความยั่งยืนแล้ว ยังมีนิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ที่แสดงภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มปี 2569 – 2570 และแสดงรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ELMA (Excellent Logistics Management Award) ตั้งแต่ปี 2550 – 2564 อีกทั้งมีเวทีสัมมนา อาทิ Trade Logistics Symposium ภายใต้หัวข้อ “LogiResilience 2025: The Trade & Transport Reset” โดยผู้บริหารจาก Maersk Line (Thailand), GLEIF และ TIFFA และสัมมนา World Transport & Logistics Forum ร่วมกับ World Bank Group ในหัวข้อ “ดัชนีโลจิสติกส์ในยุคเศรษฐกิจโลกผันผวน” พร้อมหัวข้อสัมมนาอีกมากมายจากหน่วยงานชั้นนำ เพื่อมอบองค์ความรู้และแรงบันดาลใจแก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ได้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป