บอร์ด กสทช. ถกเดือด 2 วันติด กว่า 70 วาระ จับตา ทีวีดิจิทัล-แพลตฟอร์ม OTT คาดพรุ่งนี้เคาะ หลังค้างเกือบเดือน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการนัดประชุมติดกันถึง 2 วัน รวมแล้วกว่า 70 วาระ ซึ่งในวันนี้มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการที่เสนอขอทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. มากกว่า 10 โครงการ ทำให้วาระสำคัญอีกหลายเรื่องเลื่อนไปประชุมวันพรุ่งนี้ (21 ส.ค. 2568)
โดยวาระที่น่าจับตาคือ ทีวีดิจิทัล ซึ่งทาง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล(ประเทศไทย) ได้เคยไปยื่นหนังสือขอให้ประธาน กสทช. เร่งบรรจุวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของอุตสาหกรรมทีวีฯ นำโดย นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมฯ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกสมาคมฯ และนายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการและเลขานุการและนายทะเบียนสมาคมฯ
ซึ่งประธาน กสทช.ได้มอบหมายให้ ดร.พิรงรอง รามสูต กก.กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมฉากทัศน์ของทีวีดิจิทัลเพื่อนำไปจัดทำ Road Map ก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในเดือน เม.ย.2572 เพื่อส่งกลับมาบรรจุเข้าวาระบอร์ดกสทช.ภายใน 60 วัน ซึ่งครบกำหนดมาแล้วเกือบ 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถาม ดร.พิรงรอง ทราบว่า ในวาระทีวีดิจิทัลเหล่านี้ สำนักงาน กสทช. ได้เร่งรัดดำเนินการมาต่อเนื่อง ซึ่งตนได้มีการทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว จึงหวังว่าจะมีการนำเข้าที่ประชุมบอร์ดในวันพรุ่งนี้
ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมทีวีดิจิทัล ระบุว่า วาระที่ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล มีอยู่ 4 วาระ
1.รายงานการจัดทำข้อมูลฉากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานกสทช.นำไปจัดทำร่างแผนที่นำทางหรือ Roadmap กิจการโทรทัศน์ดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเม.ย.2572 รวมท้งโครงข่ายทีวีดิจิทัลที่สิ้นสุดก่อน 1 ปี
2. การจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ National Streaming Platform โดยเป็นการรับทราบรายงานผลการศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
โดยจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มาจากทางเลือกที่เสนอในรายงานผลการศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Multi-CDN Platform ที่เกี่ยวข้อง
3.วาระที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ OTT คือแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการกำกับดูแล OTT ตามพระราชกฤษฎีกาธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ พ.ศ. 2565
4.เป็นการพิจารณาแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี
โดยมีการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และพัฒนาการของเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์