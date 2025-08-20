เปิดขั้นตอนขั้นลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ผ่านแอพพ์ ‘ทางรัฐ’ เริ่ม 25 ส.ค.
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมและโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชัน “ทางรัฐ” ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดสิทธิและจำนวนผู้ลงทะเบียน ทุกคนที่มีบัตรประชาชน 13 หลักสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลา
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า โดยการเดินทาง 1 เที่ยวไม่ว่าจะเชื่อมต่อกี่สาย จะถูกหักค่าโดยสารเพียง 20 บาทเท่านั้น ขากลับคิดเพิ่มอีก 20 บาท รวมไป-กลับไม่เกิน 40 บาทต่อวัน
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ EMV Contactless (Visa/Mastercard) กับบัตร Rabbit Card ในการลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “ทางรัฐ” นั้น ผู้ที่ลงทะเบียน 1 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยจะต้องระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก จะสามารถลงทะเบียนบัตร EMV ได้ 1 ใบ และบัตร Rabbit Card ได้ 1 ใบเท่านั้น
โดยการใช้งานในระยะแรก จะให้บริการ 2 บัตรตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “ทางรัฐ” คือ บัตร Rabbit Card สามารถใช้บริการได้ 4 สาย คือ สายสีเขียว, สีทอง, เหลือง, ชมพู ขณะที่บัตร EMV Contactless ตามเงื่อนไขธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการที่กำหนด สามารถใช้บริการได้กับ 6 สาย คือ สายสีแดง, น้ำเงิน, ม่วง, ชมพู, เหลือง, แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) พร้อมย้ำว่าการใช้งาน จะเสียค่าแรกเข้าการใช้บริการสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการหากทำการเปลี่ยนสายการเดินทางนอกสถานีจะจำกัดเวลา 30 นาที ส่วนหากอยู่ในสายเดิมจะจำกัดเวลา 180 นาที ซึ่งหากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะคิดค่าแรกเข้าใหม่ทันที
“โครงการนี้ไม่ได้จำกัดเวลาในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมนโยบายในครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียน เพราะไม่ได้จำกัดสิทธิ และไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใด คนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน” นายกฤชนนท์ กล่าว
สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ต้องการลงทะเบียน เนื่องจากเข้าเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)สามารถลงทะเบียนได้ที่ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
นายกฤชนนท์ กล่าวต่อว่า กระทรวงคมนาคมคาดว่าหลังเปิดใช้บริการจริง จะมีประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราว 20% จากปัจจุบันที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละกว่า 1.7 ล้านเที่ยว ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าการทดลองมาตรการ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วง เมื่อเปิดให้ใช้ฟรีหนึ่งสัปดาห์ ทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 39% สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการลดค่าโดยสารสามารถกระตุ้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีนัยสำคัญ
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นการเจรจากับผู้ประกอบการเดินรถ เช่น BTS หรือเอกชนรายอื่น ๆ กระทรวงคมนาคมยืนยันว่า โครงการนี้จะไม่กระทบสัญญาเดิมของเอกชน รัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ โดยหากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ส่วนเกินจากปริมาณผู้โดยสารปกติจะมีการหารือมาตรการส่วนลดหรือการชดเชย เพื่อให้เอกชนและระบบเดินรถสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ 1.5 แสนล้านบาท ความคืบหน้าเบื้องต้น ทางหน่วยงาน กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการตามแผนต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรายงานว่า ทั้งสองหน่วยงาน มีการได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่จะรับผิดชอบโครงการแล้ว ซึ่งทางกระทรวงได้กำชับและเร่งรัดทั้งสองหน่วยงานให้ดำเนินงานโครงการให้เสร็จตามแผน อย่างไรก็ตามทางกระทรวงคมนาคม ยังไม่มีแผนที่จะของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการอย่างคงดำเนินงานตามในกรอบงบประมาณที่ได้รับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าการแก้กฎหมายของพ.ร.บ.การขนส่งทางราง, พ.ร.บ.ตั๋วร่วม และ พ.ร.บ. รฟม.นั้น ล่าสุดเข้าสู่การพิจารณาในสภาฯ ชั้นกฎหมายวาระ 2 และ 3 โดยหากผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลา เพื่อทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ขอยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน