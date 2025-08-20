โรงแรมร้องศาล ปมค่าแรง 400 บาท ยันขึ้นได้แต่ต้องสอดคล้องต้นทุน-ศก. โอดรัฐทำโทษคนดี

โรงแรมร้องศาลปมค่าแรง 400 บาท ยันขึ้นได้แต่ต้องสอดคล้องต้นทุน-ศก. โอดรัฐทำโทษคนดี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมและสถานบริการนั้น ต้องยืนยันว่า ผู้ประกอบการเห็นด้วยกับการเพิ่มค่าจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนช่วยเพิ่มกำลังซื้อของแรงงาน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการบริโภคที่เพิ่มขึ้น แต่จากภาพรวมเศรษฐกิจในตอนนี้ การปรับขึ้นค่าแรงเท่ากันแบบทั่วประเทศยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนธุรกิจที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องนำความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างใหม่นี้ เสนอต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 2(1) ของประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2568 และให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป
นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกของสมาคมฯ และโรงแรมทั้ง 3 ประเภท ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ ได้รับผลกระทบต่อการประกอบกิจการในหลายพื้นที่ เพราะบางพื้นที่ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยและสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งต้องปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนการบริการและความสามารถของธุรกิจ ซึ่งต้นทุนค่าแรง คิดเป็นอัตรา 25-30% รองลงมาเป็นค่าไฟฟ้า 25% รวมกันเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าแรงงานเกินครึ่งของต้นทุนของโรงแรม ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนด้านอื่นๆ อาทิ ค่าน้ำ ค่าอาหาร เป็นต้น
นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันหากสมาชิกของสมาคมฯ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยจะต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปถึง 650 บาทต่อวันตามนโยบายรัฐบาล ก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มเป็นทวีคูณ แต่ผู้ประกอบการในเมืองท่องเที่ยวหลักอาจได้รับผลกระทบไม่มากเท่า ประกาศดังกล่าวที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าจ้างประเภทกิจการโรงแรมในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราวันละ 400 บาทเท่ากันทั้งประเทศจึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ใช้ดุลพินิจในการออกประกาศที่ไม่ชอบตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541
“โรงแรมที่มีผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 400 บาทนี้มีทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกเมืองหลัก และเมืองระยะไกลๆ เพราะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปน้อย อีกทั้งแม้ภาวะการท่องเที่ยวจะดีมากกว่านี้ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบเท่ากันทั่วประเทศก็ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจมากไม่ต่างกัน เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนและรายได้มีความแตกต่างกัน รวมถึงประกาศดังกล่าวมีผลเฉพาะโรงแรมในระบบที่ถูกกฎหมายต้องปรับขึ้นตามประกาศ แต่โรงแรมนอกระบบไม่ต้องทำ แทนที่ภาครัฐจะสนับสนุนโรงแรมที่ทำถูกกฎหมายในแง่ต่างๆ ให้รางวัลที่พัฒนาคุณภาพขึ้นมาได้สูงกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง แต่จากหลายๆ เรื่องที่ประกาศออกมา โดยเฉพาะการขึ้นค่าแรงแบบนี้ เหมือนเป็นการทำโทษผู้ประกอบการที่ทำดีแทนมากกว่า” นายเทียนประสิทธิ์ กล่าว
นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวว่า สมาคมฯ มีเวลาในการยื่นภายใน 30 วัน จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ โดยคณะกรรมการค่าจ้างประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐ นายจ้าง และลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน โดยคณะกรรมค่าจ้างจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดในแต่ละจังหวัดขึ้นเพื่อศึกษาบริบทในพื้นที่ จากนั้นจะเสนอค่าจ้างขั้นต่ำแก่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อพิจารณาข้อเสนอของแต่ละจังหวัด แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อพิจารณาลงมติรับรองข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป
ทั้งนี้ สมาคมฯ เห็นว่า ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างจะต้องคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบกัน แต่ประกาศที่ออกมา มองว่าอาจเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้สมาชิกผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้รับผลกระทบในการประกอบกิจการอย่างร้ายแรง เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และสมาคมฯ ยังเห็นว่า หากไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการโรงแรม ก็ยังมีประกาศคณะกรรมการค่าจ้างในข้อที่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่มีความแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมอยู่แล้ว