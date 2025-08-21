เศรษฐกิจ

ปักธง‘ทรงวาด’

ปักธง‘ทรงวาด’

เรียกว่าเป็นย่านที่กำลังดังเป็นพลุแตก สำหรับ “ทรงวาด” ย่านเก่าแก่สุดชิค ที่กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ใครๆ ก็พูดถึงในเวลานี้

ล่าสุด “พี่อ๋อย” อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังยกให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดฮอตในดวงใจ หลังควงภรรยาตะลุยเที่ยวเมื่อวันก่อน

“ตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักขึ้น ล่าสุดไปเดินย่านทรงวาดมา นักท่องเที่ยวเยอะมาก
(เน้นเสียง) ถ้าว่างๆ ลองไปเดินเที่ยวดูครับ มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยหลายร้าน ถ้าไม่ไปเดี่ยวตกเทรนด์นะครับ 555”

บิลด์ขนาดนี้ คงต้องลองไปเช็กอินบ้างแล้วค่าา เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง (อิอิ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง