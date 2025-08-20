“สุริยะ” เปิดผลเบิกจ่ายงบลงทุน คมนาคม ปี 68 แล้วกว่า 1.27 แสนล้านบาท
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญฯ ว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 โดยล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 มีผลการเบิกจ่ายสะสมไปแล้วกว่า 127,629.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60.14% (ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2568) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และยังได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน – นครราชสีมา โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบา – ชุมทางจิระ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินด้านการบินจาก ICAO
นายสุริยะ กล่าวว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2567 มีผลการเบิกจ่ายสะสมกว่า 43,161.39 ล้านบาท คิดเป็น 91.11% ขณะที่งบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2568 ได้รับจัดสรร 212,213.68 ล้านบาท และเบิกจ่ายไปแล้ว 127,629.81 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะเร่งรัดทุกหน่วยงานเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ ที่ได้รับจัดสรร 101,676.55 ล้านบาท ก็มีการเบิกจ่ายสะสมแล้ว 81,351.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80.01% โดยมีแผนจะเบิกจ่ายให้ได้ 100% ภายในเดือนกันยายน 2568 สำหรับปีงบประมาณ 2569 กระทรวงฯ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็น 265,406.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.52% จากปี 2568 เพื่อเดินหน้าโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
นายสุริยะ กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการคมนาคมที่สำคัญ 1. มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน – นครราชสีมา งานโยธาคืบหน้า 98.08% เหลือเพียง 7 สัญญาที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตลอดเส้นทางได้ภายในปี 2569 ด้านงานระบบมีความคืบหน้า 77.75% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกัน สำหรับพื้นที่บริการ (Rest Area) 15 แห่ง อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2571 2. มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการก่อสร้างช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว เพื่อเปิดทดลองให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2568 3. รถไฟทางคู่มาบกะเบา – ชุมทางจิระ อยู่ระหว่างเร่งรัดการปรับแบบในส่วนของสัญญาที่ 2 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนที่จะเสนอรายงานขออนุมัติดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ รฟท. และคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในเดือนกันยายนและตุลาคม 2568 ตามลำดับ 4. รถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการจัดการจราจรในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำรูปแบบการเบี่ยงการจราจรที่เหมาะสม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
นายสุริยะ กล่าวว่า ความพร้อมของประเทศไทยในการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการกำกับดูแลการบินพลเรือนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 นี้ โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยยืนยันมาตรฐานด้านการบินของไทยในระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค