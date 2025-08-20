ททท. ปล่อยคอนเทนต์ RHYTHM OF THAILAND ค้นหาเสน่ห์ไทยอินฟลูฯ
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เดินหน้าปลุกกระแสท่องเที่ยวกับโครงการ “Be My Guest” โดยร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (หรือจะใช้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก และสื่อสารเสน่ห์ไทยในมุมมองใหม่ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์น่าประทับใจ ภายใต้แนวคิด “Rhythm of Thailand” ที่ชวนให้คนมาค้นพบประสบการณ์หรือจังหวะท่องเที่ยวของไทย ที่มีทั้งสีสัน รสชาติ และเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
โดยใช้กลยุทธ์ Content Collaboration ที่จับคู่ครีเอเตอร์ระดับโลก 10 คน กับอินฟลูเอนเซอร์ไทย 10 คน เดินทางลงพื้นที่จริงใน 10 เมืองน่าเที่ยวทั่วไทย ได้แก่ เขาใหญ่–นครนายก บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี กระบี่–ตรัง เพชรบุรี เลย–เชียงคาน ระยอง–จันทบุรี น่าน สุโขทัย เชียงราย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากหลากหลายมุมมองของความต่างทางวัฒนธรรม สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านคอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ให้มาสัมผัสความงดงามของประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
นี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยได้สร้าง ประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างไทย-เทศแบบ Co-Create อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการรีวิว แต่นี่คือภารกิจของคนต่างเชื้อชาติที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และต้องมาร่วมทางกัน ลงมือสัมผัส และถ่ายทอดเสน่ห์ของไทยตามจังหวะของตัวเอง ทั้งในแง่ของอาหาร ศิลปะ มวยไทย ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งภารกิจอันเปี่ยมความหมายของทั้ง 20 ครีเอเตอร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วันนี้ ททท.จึงอยากชวนให้ทุกคนทั้งไทยและต่างชาติเข้าไปร่วมติดตามความสนุกสนานในการทำคอนเทนต์ร่วมกันครั้งนี้ ว่าจะสามารถสะท้อนความสวยงาม ความน่าเที่ยว และความเชื่อมั่นในบริการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างลึกซึ้งและมีเอกลักษณ์แค่ไหน
คอนเทนต์สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยสีสัน ประสบการณ์ และอัตลักษณ์ไทย กำลังทยอยเผยแพร่สู่สายตาผู้ติดตามหลายล้านคนทั่วโลกบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของเหล่าครีเอเตอร์แล้ววันนี้ ททท. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามภารกิจการเดินทางของพวกเขา และ “ค้นพบจังหวะของคุณ” ในประเทศไทยได้ทาง Facebook: www.facebook.com/TATBeMyGuest และ TikTok: @bemyguesttat_official ซึ่งจะมีการรวบรวมและนำเสนอคอนเทนต์ไฮไลต์จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง
นี่คือก้าวสำคัญที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยอย่างยั่งยืน ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก