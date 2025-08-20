SC ยกทัพบ้าน-คอนโด ราคา 3-100 ล้าน ลดพิเศษ 7 วัน ลุ้นโฉนดทองคำ 1 ล้าน

SC ยกทัพบ้าน-คอนโด 75 โครงการ ราคา 3-100 ล้าน ลดราคากระหน่ำ 7 วัน ลุ้นโฉนดทองคำ 1 ล้าน
วันที่ 20 สิงหาคม นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การตลาด และนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSC เปิดเผยว่า บริษัทจัดงานใหญ่ “SC ดีลดี ยกกระดาน” ยกทัพกว่า 75 โครงการครอบคลุมทุกทำเล ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ราคาเริ่มต้น 3-100 ล้านบาท ในวันที่ 28 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2568 ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 Zone B พบโปรโมชั่นพิเศษตลอด 7 วันเต็มเฉพาะในงาน อาทิ ทองคำมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท เงินฝากสูงสุด 1 ล้านบาท และรับรถหรู Mercedes-Benz E 350 e Exclusive มูลค่า 3.65 ล้านบาท จองปุ๊บ รับปั๊บ! เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมทันทีที่จอง อาทิ เครื่องรีดผ้าไอน้ำ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ยังลุ้น Lucky draw โฉนดทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่จองในงานและโอนฯ ภายใน 30 กันยายน 2568
นอกจากข้อเสนอและสิทธิประโยชน์เหนือระดับแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขที่ SC Asset ตั้งใจมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการโชว์ทำพิซซ่าสด ๆ จากร้านดัง Mad Pizza ย่านเอกมัย กับ 3 เมนูซิกเนเจอร์ Mad Boring Margherita, Red Hot Chilli Pepperoni และ Trufella พิซซ่าทรัฟเฟิลสูตรพิเศษ พร้อมจับคู่ความอร่อยกับเครื่องดื่มจากคาเฟ่สุดชิค HELLO BONCI ย่านอารีย์ ที่นำเมนูชา กาแฟ และเครื่องดื่ม Non-Coffee สูตรเฉพาะมาเสิร์ฟในงานนี้เท่านั้น และที่พลาดไม่ได้คือพบ Shiopan (ขนมปังเกลือ) หอมเนยอบสดใหม่วันต่อวันมาพร้อมดิปเด็ดทั้งทรัฟเฟิล ครีมชีส หลากรสชาติจากร้าน Wabi’s at Songwat ร้านขนมปังเจ้าดังในทรงวาดที่คิวแน่นตลอด
รวมถึงพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย “ป๊อด – ธนชัย อุชชิน” ที่จะมาสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความสุข ความประทับใจให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำไปตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็ม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 – 19.00 น.
“SC Asset หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาร่วมงาน “SC ดีลดี ยกกระดาน” จะได้พบกับที่อยู่อาศัยในฝัน ข้อเสนอสุดพิเศษ และบรรยากาศแห่งความสุขที่ SC Asset ตั้งใจมอบให้ งานนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสในการเลือกบ้านหรือคอนโดที่ตรงใจ แต่ยังเป็นการสัมผัสประสบการณ์ที่สะท้อนความเป็นแบรนด์ SC Asset ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับทุกคน” นายณัฏฐกิตติ์ กล่าว