อย่าเพิ่งตกใจ แบงก์ชาติ ย้ำจำกัดวงเงินโอน 5 หมื่นบาท ไม่ได้โดนทุกคน
จากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการป้องกันจำกัดความเสียหายจากการที่มิจฉาชีพ/แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินผ่านบัญชีม้า โดยจะจำกัดไม่ให้มิจฉาชีพโอนเงินออกจากบัญชีได้ครั้งละจำนวนมาก และสำหรับกลุ่มเสี่ยง ธนาคารจะพิจารณากำหนดวงเงินการโอนอยู่ที่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวันนั้น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก “ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand” ระบว่า การจำกัดวงเงินโอน 50,000 บาท ไม่ได้โดนทุกคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถาบันการเงินไม่ได้จำกัดวงเงินโอนของทุกคนที่ 50,000 บาท
2. ลูกค้าจะได้วงเงินเหมาะสมกับจำนวนเงินที่โอนตามปกติ (เช่น ปกติโอนเกิน 50,000 บาท ก็จะได้รับวงเงินสูงกว่า 50,000 บาท)
3. ยกเว้น ลูกค้าที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ จึงจะถูกกำหนดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
a. เสี่ยงเป็นมิจฉาชีพ
b. สถาบันการเงินยังรู้จักน้อย
c. ปกติโอนไม่เกิน 50,000 บาท
4. ลูกค้ากลุ่ม b และ c สามารถติดต่อสถาบันการเงินขอวงเงินเพิ่มได้ โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
5. ลูกค้าสูงวัย สถาบันการเงินจะดูแลเป็นพิเศษ โดยปรับวงเงินให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนตามปกติ แต่ลูกค้าสามารถยืนยันขอใช้วงเงินเดิมได้