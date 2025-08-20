เศรษฐกิจ

PROUD ตุนแบ็กล็อก 7,709 ล้าน โตสวนกระแส บุกภูเก็ต เปิดคอนโดแบรนด์ระดับโลก

วันที่ 20 สิงหาคม นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ เพื่อรับมือกับความท้าทายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เน้นสื่อสารการตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมขยายเครือข่ายตัวแทนขาย (Agent) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ที่ยังมีกำลังซื้อสูง ตลอดจนกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ต้องการที่พักระยะยาวและลงทุน ทั้งยังจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับแบรนด์พันธมิตร มอบสิทธิพิเศษและบริการระดับสูงสุด สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายเอกสิทธิ์เฉพาะลูกบ้าน รวมถึงจัดแคมเปญต่อเนื่อง มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับที่คุ้มค่าทุกด้าน ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกโครงการ มียอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 แตะ 7,709 ล้านบาท ช่วยสนับสนุนการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง 2568

ขณะเดียวกัน ณ 31 มิถุนายน 2568 โครงการหลักที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ทำยอดขายพรีเซลได้ในเกณฑ์ดี ได้แก่ โครงการเวหา หัวหิน มูลค่าโครงการ 2,371 ล้านบาท มียอดพรีเซลแล้ว 71% มูลค่า 1,671 ล้านบาท เริ่มโอนตั้งแต่พฤษภาคม 2568 ถือว่าโอนเร็วกว่ากำหนด โครงการรมย์ คอนแวนต์ มูลค่าโครงการ 4,150 ล้านบาท มียอดพรีเซลแล้ว 80% มูลค่า 3,334 ล้านบาท โครงการวี อารีย์ มูลค่าโครงการ 466 ล้านบาท มียอดพรีเซลแล้ว 67% มูลค่า 296 ล้านบาท โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 มียอดพรีเซลแล้ว 98% มูลค่า 6,497 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเดินหน้าแผนงานขยายโครงการในทำเลศักยภาพ เตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ระดับโลกในหัวเมืองท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติ  ภายใต้แนวคิด “ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน มุ่งยกระดับมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับ World-Class ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชัน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนอย่างรอบด้านตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการคุณภาพที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ

“แม้ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ยังเผชิญความท้าทาย PROUD ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จากการโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำ เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายพอร์ตการลงทุน และสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างคุณภาพชีวิตดีที่ยั่งยืน”นายพสุ กล่าว และว่า

ด้านผลประกอบการไตรมาส 2/2568 มีรายได้รวม 2,081 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25 ล้านบาท  โต 118%