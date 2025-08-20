PROUD ตุนแบ็กล็อก 7,709 ล้าน โตสวนกระแส บุกภูเก็ต เปิดคอนโดแบรนด์ระดับโลก

PROUD ตุนแบ็กล็อก 7,709 ล้าน โตสวนกระแส ลุยเปิดคอนโดฯ แบรนด์ระดับโลกที่ภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ เพื่อรับมือกับความท้าทายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เน้นสื่อสารการตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมขยายเครือข่ายตัวแทนขาย (Agent) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ที่ยังมีกำลังซื้อสูง ตลอดจนกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ต้องการที่พักระยะยาวและลงทุน ทั้งยังจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับแบรนด์พันธมิตร มอบสิทธิพิเศษและบริการระดับสูงสุด สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายเอกสิทธิ์เฉพาะลูกบ้าน รวมถึงจัดแคมเปญต่อเนื่อง มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับที่คุ้มค่าทุกด้าน ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกโครงการ มียอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 แตะ 7,709 ล้านบาท ช่วยสนับสนุนการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง 2568
ขณะเดียวกัน ณ 31 มิถุนายน 2568 โครงการหลักที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ทำยอดขายพรีเซลได้ในเกณฑ์ดี ได้แก่ โครงการเวหา หัวหิน มูลค่าโครงการ 2,371 ล้านบาท มียอดพรีเซลแล้ว 71% มูลค่า 1,671 ล้านบาท เริ่มโอนตั้งแต่พฤษภาคม 2568 ถือว่าโอนเร็วกว่ากำหนด โครงการรมย์ คอนแวนต์ มูลค่าโครงการ 4,150 ล้านบาท มียอดพรีเซลแล้ว 80% มูลค่า 3,334 ล้านบาท โครงการวี อารีย์ มูลค่าโครงการ 466 ล้านบาท มียอดพรีเซลแล้ว 67% มูลค่า 296 ล้านบาท โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 มียอดพรีเซลแล้ว 98% มูลค่า 6,497 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังเดินหน้าแผนงานขยายโครงการในทำเลศักยภาพ เตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ระดับโลกในหัวเมืองท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน มุ่งยกระดับมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับ World-Class ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชัน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนอย่างรอบด้านตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการคุณภาพที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ
“แม้ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ยังเผชิญความท้าทาย PROUD ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จากการโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำ เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายพอร์ตการลงทุน และสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างคุณภาพชีวิตดีที่ยั่งยืน”นายพสุ กล่าว และว่า
ด้านผลประกอบการไตรมาส 2/2568 มีรายได้รวม 2,081 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25 ล้านบาท โต 118%