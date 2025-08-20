ศุภาลัย บุกจังหวัดใหม่ ส่งบ้านเดี่ยวหรู ปาล์มสปริงส์ เขย่าอสังหาลพบุรี เริ่ม 2.99 ล้าน
วันที่ 20 สิงหาคม นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าขยายพอร์ตสู่หัวเมืองศักยภาพในภาคกลาง เปิดตัวโครงการใหม่ “ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ ลพบุรี” บนถนนสายหลักของตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพียง 8 นาที นับเป็นก้าวแรกของศุภาลัยในจังหวัดลพบุรี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้น 2.99-13 ล้านบาท
“ถือเป็นอีกก้าวสำคัญขยายพอร์ตสู่ลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งเศรษฐกิจ การคมนาคม และคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในเขตเมืองที่กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจน ทำให้พื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองเป็นทำเลที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว ศุภาลัยจึงส่งแบรนด์”ปาล์มสปริงส์’ สู่ตลาดที่อยู่อาศัยลพบุรีเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาโครงการในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ”
สำหรับโครงการศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ ลพบุรี บ้านเดี่ยวหรู มูลค่าโครงการ 1,950 ล้านบาท บนพื้นที่โครงการกว่า 93 ไร่ จำนวน 390 ยูนิต ออกแบบภายใต้แนวคิด Tropical Modern โดดเด่นด้านดีไซน์และฟังก์ชัน ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย ผ่อนคลาย และใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสวิวภูเขา บนทำเลศักยภาพตัวเมืองลพบุรี ที่มีให้เลือกถึง 9 แบบ บนพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 122-330 ตารางเมตร เริ่มต้น 2.99-13 ล้านบาท รองรับความต้องการของครอบครัวทุกขนาด
อาทิ คลับเฮาส์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางที่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่ออกแบบเพื่อรองรับการพักผ่อนและกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว ตอบรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม Smart Home Automation ที่ติดตั้งในบ้านทุกหลัง เพิ่มความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน พร้อมยกระดับความปลอดภัยให้มั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูง และกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วทั้งโครงการ