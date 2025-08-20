เปิดขั้นตอนใช้ TouristDigiPay ต่างชาติใช้คริปโทแลกเงินบาทใช้จ่ายในประเทศ

“เผ่าภูมิ” แจงกลไก “TouristDigiPay” คริปโทนักท่องเที่ยว สู่เงินบาทใช้จ่ายในประเทศ ดึงเงินใหม่สู่ ศก.ไทย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการ “TouristDigiPay” เป็นการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถนำ Cryptocurrency มาเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำไปใช้จ่ายผ่านระบบ e-money เป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถือครอง Cryptocurrency ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและสินทรัพย์ดิจิทัลมาสนับสนุนเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของไทย
โดยขั้นตอนการใช้งาน TouristDigiPay ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขั้นแรกนักท่องเที่ยวต้องเปิดบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดบัญชี “Tourist Wallet” กับผู้ให้บริการ e-money ที่ได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติ แล้วจึงทำการโอน Cryptocurrency มายังกระเป๋าเงินดิจิทัลในไทยโดยแลกเป็นเงินบาท ซึ่งเงินบาทดังกล่าวจะเข้าไปสู่ “Tourist Wallet” ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการดึงเม็ดเงินใหม่จากกลุ่มกำลังซื้อสูงเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศแล้ว ยังช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยสามารถรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ผ่านการสแกน QR Code ก็สามารถให้บริการกับโครงการ TouristDigiPay ได้ทุกร้านค้า เนื่องจากในการใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ จะใช้จ่ายด้วยเงินบาทผ่านผู้ให้บริการ e-money
การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนำเงินบาทดังกล่าวไปชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าผ่านผู้ประกอบธุรกิจ e-money สามารถให้บริการได้ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีแนวทางในการป้องกันการฟอกเงิน โดยการทำความรู้จักตัวตนของผู้ใช้บริการ (KYC/CDD) ตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.ผ่านการเปิดบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการ e-money อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังต้องตรวจสอบแหล่งที่มาและความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสินทรัพย์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
โครงการ TouristDigiPay คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2568 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทางการเงิน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินำสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Cryptocurrency มาแลกเป็นเงินบาทและนำมาใช้จ่ายในประเทศไทยได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย มีกำลังซื้อสูง รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีศักยภาพอย่างก้าวกระโดด