รับเหมาก่อสร้างป่วน ‘เขมร’ 3 แสนคนคืนถิ่น ชี้นำเข้าแรงงาน ‘ศรีลังกา’ ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม น.ส.ลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่แรงงานกัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศไปนั้น ในส่วนของภาคการก่อสร้างปัจจุบันพบว่ามีแรงงานกัมพูชาหายไปประมาณ 300,000 คน จากทั้งระบบมีอยู่ประมาณ 500,000 คน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของโครงการต้องเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด ทำให้มีแนวโน้มจะไม่ขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับเหมา ทั้งที่เป็นเหตุสุดวิสัย จากก่อนหน้านี้สมาคมฯประเมินว่าจะเกิดปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น
น.ส.ลิซ่ากล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ล่าสุดสมาคมฯได้ทำหนังสือถึงหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทางหอการค้าฯ เตรียมทำข้อเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาทำข้อตกลงแบบทวิภาคีเฉพาะด้านแรงงาน เพื่อให้สามารถนำเข้าแรงงานกัมพูชาได้ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ที่กลับประเทศไป ล่าสุดผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯได้ติดต่อกลับมาว่าอยากกลับมาทำงานในประเทศไทยต่อ เนื่องจากกลับประเทศไปแล้วไม่มีงานทำ แต่ติดปัญหาด่านชายแดนที่ยังไม่เปิด ทำให้การเดินทางกลับมายังประเทศไทยไม่สะดวก
น.ส.ลิช่ากล่าวว่า ส่วนการที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 อนุมัติให้กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นผ่านระบบการทำข้อตกลง (MOU) โดยในระยะแรกนำร่องแรงงานจากประเทศศรีลังกา จำนวน 10,000 คน เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี หากผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี และนายจ้างยังมีความต้องการ รวมถึงยังมีแผนเจรจานำแรงงานจากประเทศอื่น เช่น เนปาล บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้ามาทำงานในไทยนั้น สมาคมฯมีความยินดีที่จะทดลองใช้ในระยะแรก เนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกามาก่อน ยังไม่รู้ว่าจะสามารถเข้ากับระบบของไทยได้หรือไม่ นอกจากนี้ค่าแรงของศรีลังกาสูงกว่าแรงงานกัมพูชาและไทยค่อนข้างมาก โดยจากข้อมูลพบว่าแรงงานศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถานที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย มีรายได้อยู่ที่ 75,000-80,000 บาทต่อเดือน