โยก 2.6 หมื่นล.เยียวยา ศก.ชายแดน-ภาษีทรัมป์ พณ.จี้ซื้อข้าวโพด 9.80 บ.

โยก 2.6 หมื่นล.เยียวยา ศก.ชายแดน-ภาษีทรัมป์ ‘ภูมิธรรม’หัวโต๊ะไฟเขียว พณ.จี้ซื้อข้าวโพด 9.80 บ.
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2568 โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้เสนอเรื่องแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน วงเงิน 115,000 ล้านบาทเศษ และครั้งที่สอง หรือระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมจำนวน 18,400 ล้านบาทเศษ โดยงบประมาณที่ลงไปกว่า 1.3 แสนล้านบาท เป็นการเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี เพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีตอบโต้ของสหรัฐ ดังนั้นงบจากกรอบ 1.57 แสนล้านบาท อนุมัติไปประมาณ 1.33 แสนล้านบาท จะเหลืองบประมาณอยู่จำนวนหนึ่ง
ขณะที่ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีมติให้โอนเงินจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 26,000 ล้านบาท ไปยังงบกลาง โดยสำนักงบประมาณจะจัดการต่อไป โดยงบประมาณดังกล่าวต้องจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จใน 30 กันยายนนี้
นายพิชัยกล่าวว่า งบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจราว 157,000 ล้านบาท นำมาใช้ 2 ครั้ง รอบแรก วงเงินกว่า 115,000 ล้านบาท ส่วนรอบสอง 1.8 หมื่นล้านบาท จัดสรรให้กับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 8,488 ล้านบาท จากการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในรอบแรกพบว่า มีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงดึงงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหลือ 2.6 หมื่นล้านบาทไปงบกลาง
ส่วน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการหารือร่วมกับ ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (เขต 5) นายวรโชติ สุคนธ์ขจร (เขต 4) นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ (เขต 3) พรรคพลังประชารัฐ และตัวแทนสมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมการค้าและผลิตพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากราคาข้าวโพดตกต่ำ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหารือกับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ และยืนยันว่าภายในวันศุกร์ 22 สิงหาคมนี้ จะมีการเปิดรับซื้อข้าวโพดในทุกโรงงานตามราคาที่ได้กำหนดไว้ ที่ 9.80 บาท/กิโลกรัม ตามมติ นบขพ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปลูกและผู้รวบรวม
“สิ่งสำคัญที่สุดคือผลผลิตในประเทศต้องรับซื้อให้หมดก่อนถึงจะพิจารณาการนำเข้าจากต่างประเทศ นี่คือหัวใจของมาตรการ ซึ่งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกษตรกรเดือดร้อนแน่นอน พร้อมมีมาตรการธงเขียว ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดภาระให้เกษตรกรอีกทางด้วย โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อ หากพบโรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จะดำเนินการทันที” นายจตุพรกล่าว