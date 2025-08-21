ค้าภายใน สอบต่อ ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ แพงเกินควรหรือไม่ หากพบผิด คุกไม่เกิน 7 ปี ปรับแสนสี่

ค้าภายใน สอบต่อ ไข่เจียวปูเจ้าดัง แพงเกินควรหรือไม่ หลังปรับ2พัน ไม่ติดราคา
กรมการค้าภายใน (DIT) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารชื่อดังย่านประตูผี “เจ๊ไฝ” หลังยูทูบเบอร์ชื่อดัง “พีชชี่” โพสต์สื่อออนไลน์ เล่าประสบการณ์สั่งเมนูไข่เจียวปู ราคาในเมนู 1,500 บาท แต่ถูกเก็บจริง 4,000 บาท ตรวจสอบพบร้านมีการจำหน่าย ไข่เจียวปูแบบพิเศษ VVIP ในราคา 4,000 บาท แต่ไม่ระบุรายการและราคานี้ในเมนูอาหาร เข้าข่ายจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท(การเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย หมายถึง การเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาหรือโทษปรับทางปกครองสำหรับความผิดเล็กน้อย ให้เป็น “ค่าปรับเป็นพินัย” ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นโทษที่ไม่ต้องมีการจำคุก และไม่มีประวัติอาชญากรรม) พร้อมตรวจสอบต้นทุนเพิ่มเติมว่ามีการจำหน่ายแพงเกินสมควรหรือไม่ หากพบผิดกฎหมายจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) เปิดเผยหลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ DIT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายหลังกระแสข่าวจากยูทูบเบอร์ “พีชชี่” ที่เผยว่าถูกคิดราคาไข่เจียวปูจริง 4,000 บาท ทั้งที่เมนูแสดงราคา 1,500 บาท
นายวิทยากร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบหลักฐานและการชี้แจงของผู้ประกอบการ ร้านได้ยอมรับว่าทำเมนูไข่เจียวปูให้ลูกค้าเป็นแบบพิเศษ และไม่ได้มีการแสดงราคาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับเมนูพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนตัดสินใจสั่งอาหารจริง โดยแสดงไว้เพียงแค่ราคาจำหน่าย เมนูไข่เจียวปู ราคา 1,500 บาท ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย (เมนูพิเศษ) จึงเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท ซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้ว พร้อมกำชับให้ปิดป้ายราคาให้ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป”
นายวิทยากร กล่าวว่า ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 โดยปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การปรับเป็นพินัยประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดอัตราค่าปรับร้านค้าทั่วไป 1,000–2,000 บาท และนิติบุคคล 3,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้เป็นร้านค้าทั่วไป กรมฯ จึงพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ตามข้อกฎหมาย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยในอัตรา 2,000 บาท ซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้วในวันตรวจสอบ
นายวิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในประเด็นการจำหน่ายราคาแพงเกินสมควร DIT ได้ให้ร้านชี้แจงต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา หากพบว่าราคาจำหน่ายสูงเกินจริง จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
นายวิทยากร กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเคสที่จะย้ำเตือนร้านอาหาร รวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่มีหน้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และต้องจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ (เว้นแต่จำหน่ายถูกกว่า) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศ กกร. ในเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th”
ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคและประชาชนที่พบเห็นร้านอาหารไม่ปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดให้ชัดเจน หรือสงสัยว่าตั้งราคาสูงเกินจริง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วน DIT โทร. 1569 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเหมาะสม
