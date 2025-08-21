กรมพัฒนาธุรกิจ ปลื้มงาน SMART SME EXPO 2025 ไทยสร้างดีลธุรกิจทะลุ 200 ล้าน

เศรษฐกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้มดันแฟรนไชส์ งาน SMART SME EXPO 2025 ไทยสร้างดีลธุรกิจทะลุ 200 ล้าน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลสำเร็จการจัดงาน “SMART SME EXPO 2025” ซึ่งกรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีว่า กรมฯได้ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ โดยนำแฟรนไชส์จำนวน 40 ราย ไปเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน

“ผลสำเร็จจากการจัดงานพบว่ามีผู้สนใจลงทุนและเจรจาธุรกิจกว่า 300 คู่ รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200 ล้านบาท โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีผู้สนใจสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจบริการสะดวกซัก บริการล้างรถ และธุรกิจอาหาร สำหรับธุรกิจที่มีการจำหน่ายปลีกสูงสุด คือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

งาน “SMART SME EXPO 2025” เป็นมหกรรมรวมธุรกิจแห่งปีที่ใหญ่ที่สุด การที่กรมฯ เข้าร่วมงานนี้ถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจ SME โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ ให้สามารถเชื่อมโยงโอกาส ทั้งด้านการตลาด การเงิน การพัฒนาความรู้ และการต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2568 นี้กรมได้นำผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมออกบูธภายในงานดังกล่าว จำนวน 40 บูธ แบ่งเป็น 6 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก และความงามสปา ภายใต้ DBD Pavilion ในคอนเซ็ป “DBD แฟรนไชส์ดี เติมเต็มทุกความสำเร็จ” ในพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภคภาคครัวเรือน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ผู้ว่างงานและผู้ต้องการลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์

นอกจากงานแฟร์ในประเทศแล้ว กรมยังมีแผนที่จะพาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไปแสดงธุรกิจที่ประเทศมาเลเซียในงาน “Franchise Expo Malaysia” ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในตลาดมาเลเซีย รวมถึงนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดมาเลเซียอีกด้วย

