เช้านี้ทองพุ่ง 250 บาท รูปพรรณบาทละ 52,300 แนวโน้มทองโลกปรับตัวขึ้น รับภาษีทรัมป์

ราคาทองเช้านี้ พุ่งขึ้น 250 บาท รูปพรรณบาทละ 52,300 บาท แนวโน้มทองโลกปรับตัวขึ้น จากมาตรการสหรัฐเพิ่มภาษีนำเข้าอินเดีย 25% ที่จะมีผล 28 ส.ค.
สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำวันนี้ (21 สิงหาคม) โดยเมื่อเปิดตลาด เวลา 09.04 น. มีการประกาศครั้งที่ 1 ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้
โดยทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 51,400 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 51,500 บาท
ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 50,376.68 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 52,300 บาท ทั้งนี้
ส่วนราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,342.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
ด้าน ฮั่วเซ่งเฮง รายงานแนวโน้มราคาทองคำ (เช้า) ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ราคาทองโลกปรับตัวขึ้น จากการที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเพิ่ม 25% โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซีย ได้เผยว่า จะเดินหน้าส่งออกน้ำมันดิบให้อินเดียผ่านกลไกพิเศษ อีกทั้งอาจทำให้มูลค่าการค้าระหว่างรัสเซีย-อินเดียมีแนวโน้มเติบโตราว 10% ต่อปี
ในขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ได้ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ลงสู่ระดับ 4.29% จากระดับสูงสุดที่ 4.34% ส่งผลให้ตลาดลดความสนใจเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) เมื่อวันพุธ ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 98.4-98.0 หน่วย
อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเฟด วันที่ 29-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า เฟดยังคงกังวลภาวะเงินเฟ้อมากกว่าตลาดแรงงานที่อ่อนแอ แม้ว่าภาษีศุลกากรของทรัมป์อาจทำให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราว แต่เฟดยังคงระวังความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อและคงดอกเบี้ย 4.25-4.5% มากกว่าการรีบเร่งลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาด CME FedWatch คาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน กันยายน และ ธันวาคม จากเดิมที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ทางด้านกองทุน SPDR ขายทอง 4.0 ตัน รวมสุทธิ 958.21 ตัน