ค้าภายใน ลุยตรวจโรงงานอาหารสัตว์ ย้ำต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ ก่อนขอโควต้านำเข้า

ค้าภายใน ลุยตรวจโรงงานอาหารสัตว์ ยำ้ต้องรับซื้อข้าวโพดภายในประเทศ ก่อนขอโควตานำเข้า
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด แต่ยังพบว่าโรงงานอาหารสัตว์บางแห่งชะลอการรับซื้อหรือจำกัดคิวรับซื้อ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับลดลง สร้างความกังวลและเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมการค้าภายในติดตามอย่างใกล้ชิด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้มงวดกำกับดูแลโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง เพื่อให้การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับสมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมการค้าและผลิตพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์
นางสาวญาณีกล่าวต่อว่า “โรงงานอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ จะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศก่อน โดยราคากำหนดตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ที่ 9.80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งการรับซื้อในราคานี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่โรงงานจะสามารถใช้เอกสารยืนยันในการขออนุญาตนำเข้าข้าวโพดภายใต้โควตา WTO หรือข้าวสาลีได้”
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ประสานขอความร่วมมือกับโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง ให้เร่งเปิดรับซื้อผลผลิตภายในประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ DIT ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
“การรับซื้อของโรงงานในราคาดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดข้างเคียง สามารถขายข้าวโพดสดที่ความชื้น 30% ได้ในราคากิโลกรัมละ 7.05 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้” นางสาวญาณีกล่าว
นอกจากนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2568/69 กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบขพ. จะจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 โดยจะเชิญหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร พ่อค้า และโรงงานอาหารสัตว์ มาหารือแนวทางการกำกับดูแลการรับซื้อและการนำเข้าข้าวโพด พร้อมพิจารณามาตรการบริหารจัดการผลผลิตปี 2568/69 ให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่จะเริ่มออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นเดือนกันยายน
“กรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรและกำกับการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อให้การผลิตอาหารสัตว์เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขรับซื้อผลผลิตภายในประเทศก่อน จึงจะมีสิทธิขอโควตานำเข้าได้” นางสาวญาณีกล่าว