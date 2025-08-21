เกษตรฯ จับมือ พาณิชย์ ร่วมแก้ปัญหาข้าวโพดราคาตก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีราคาข้าวโพดตกต่ำว่า ได้มีการหารือกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพานิชย์ จะร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดเป็นรูปธรรม ย้ำว่า รัฐบาลมีความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร และร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายอรรถกร กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่ว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไม่เต็มจำนวน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถระบายผลผลิตได้นั่น ในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะร่วมกับกระทรวงพานิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางระบายสินค้าของเกษตรกร
ด้านนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวโพดราคาตกต่ำนั้น ได้ดำเนินการผ่านโครงการชะลอการขาย และมาตรการอื่นๆที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มรายได้ และส่งเสริมการทำเกษตรมูลค่าสูง เพื่อให้เกิดการทำเกษตรที่ยั่งยืน และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี