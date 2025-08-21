CKPower คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs ตอกย้ำมาตรฐานธรรมาภิบาลระดับภูมิภาค
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) ได้รับการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard หรือ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2025 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนน ขึ้นไป จากการประเมิน 569 บริษัท หลักทรัพย์จดทะเบียนจาก 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CKPower ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า สำหรับรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลของภูมิภาค