เอกชน คาดจีนเที่ยวไทยหายยาวยันปี 69 แถมไฮซีซั่นดีไม่เท่าเดิม ส่วนปีนี้น่าจะจบที่ 30 ล้านคน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อิตัลไทย และผู้ก่อตั้ง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) เปิดเผยว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวไทย จากการประเมินในขณะนี้จนถึงปี 2569 ตลาดฐานลูกค้าหลักอย่างนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาเที่ยวไทยเหมือนที่เคยเข้ามาอย่างแน่นอน เนื่องจากในประเทศจีนเองยังเจ็บปวดกับเศรษฐกิจภายในที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนัก มีปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมีสงครามภาษีสหรัฐเข้ามาส่งผลกระทบเพิ่มเติม ทำให้เศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ได้ดีมากนักส่งผลลุกลามมายังเศรษฐกิจไทย การรักษากระแสเงินสดจึงเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจโรงแรม การลงทุนใหม่สามารถเตรียมไว้ได้ แต่มองว่ายังไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากแม้ต้นทุนด้านการเงินอย่างอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงแล้ว แต่ปัญหาคือ ความสามารถในการหารายได้ของโรงแรมมีน้อยลงเช่นกัน

“ภาคการท่องเที่ยวตอนนี้ถึงไตรมาส 4/2568 ยังดูไม่ได้สดใสมากนัก หากเทียบกับปี 2567 ถือว่าสู้ปีที่แล้วไม่ได้ เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยดูน้อยกว่าที่คาดไว้ อย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ไว้ที่ 35 ล้านคน มองว่าคงไม่ถึง ได้ที่ 30 ล้านคนก็เก่งแล้ว เพราะขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดี ทำให้รายได้นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันติดลบประมาณ 10% เทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ยังหวังว่า ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ไตรมาส 4 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวฟื้นขึ้นมาจากไตรมาส 3 ได้มากขึ้น เพื่อต่อลมหายใจให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้” นายยุทธชัย กล่าว

นายยุทธชัย กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวรับมือในตอนนี้คือ การพึ่งพาพันธมิตรมากขึ้น ยกตัวอย่าง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจากเดิม กลุ่มที่เข้าพักระยะยาว หรือลองสเตย์ จะเปลี่ยนที่พักมากกว่า 2 แห่งในการเที่ยว 1 ทริป เป็นที่พักที่มีระดับดาวแตกต่างกันด้วย ทำให้ผู้ประกอบการต้องเชื่อมโยงกันในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเรื่องที่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวมากสุดอย่างความปลอดภัย รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและดึงความเชื่อมั่นกลับมา สะท้อนจากช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ยอดจองเข้าพักในช่วง 2 เดือนหลังเกิดเหตุหายไปกว่า 20% ทั้งที่โรงแรมไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น