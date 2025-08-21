COSMAX จับมือ aCommerce Group เปิดตัวสกินแคร์แบรนด์ใหม่ YOUTHLABO ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายมินกู คัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท COSMAX (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางระดับโลกจากเกาหลี เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ aCommerce Group เปิดตัวแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ YOUTHLABO (ยูธลาโบ) ภายใต้แนวคิด “Made in Thailand, K-Science Inside” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ aCommerce Group ต่อศักยภาพการผลิตของโรงงานที่ทันสมัยของ COSMAX ในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความงามจากเกาหลี โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เลือกซื้ออย่างชาญฉลาด ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด Derma Care 1% ในปีแรก
YOUTHLABO ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตระดับสากล พร้อมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำจากเกาหลี แบรนด์ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เห็นผลจริง ในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากการผลิตในประเทศที่ช่วยลดภาษีนำเข้า แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
นายมินกู คัง กล่าวว่า แม้สภาพเศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทาย แต่ตลาด Beauty ยังคงเติบโตกว่า 10% ต่อปี โดยเฉพาะกลุ่ม Skincare/Derma Care ที่เติบโตเร็วกว่ากลุ่มเครื่องสำอางทั่วไป จากการที่ผู้บริโภคไทยมีความรู้และเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ทั้งการใช้ AI หรือ Chatbot เพื่อวิเคราะห์ส่วนผสมและสภาพผิวก่อนตัดสินใจซื้อ จึงไม่แปลกที่สกินแคร์กลายเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญกับเทรนด์ Natural Face (ผิวธรรมชาติ) ที่เน้นผิวสุขภาพดีและลุคเป็นธรรมชาติ ทำให้ YOUTHLABO ถูกออกแบบมาเพื่อตอบรับกระแสนี้โดยตรง
การเปิดตัว YOUTHLABO จึงไม่ใช่เพียงการสร้างแบรนด์สกินแคร์ใหม่ แต่เป็นการผสานพลังระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตระดับโลกกับผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซของไทย นำข้อได้เปรียบของการผลิตในประเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเกาหลี และการใช้ดาต้าเป็นหัวใจหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกมิติ สอดคล้องกับเทรนด์ความงามยุคใหม่ที่เน้นคุณค่า ความคุ้มค่า และความยั่งยืน พร้อมปูทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตสกินแคร์คุณภาพระดับโลกในอนาคต
นายวีระพงษ์ ศรีวรกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า YOUTHLABO คือแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ ที่สะท้อนความเชี่ยวชาญของ aCommerce ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เราใช้ข้อมูลการค้นหาของผู้บริโภคจริงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ทำให้ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 SKU ตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการสูงสุดของตลาด ผลลัพธ์คือสินค้าที่ใช้งานง่าย เห็นผลเร็ว และเหมาะกับไลฟ์สไตล์เร่งรีบของคนรุ่นใหม่
กลยุทธ์การตลาดของ YOUTHLABO จะเป็นแบบ Online-first 100% เปิดตัวผ่านแพลตฟอร์มหลัก เช่น Lazada, Shopee, TikTok และ Facebook เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ ก่อนต่อยอดสู่ Modern Trade ในระยะถัดไป นอกจากนี้ยังผสานกลยุทธ์การตลาดครบวงจร ทั้งการทำงานกับ KOLs และ Influencers ทุกระดับ ตั้งแต่ Ambassador จนถึง Nano พร้อมสร้าง Community และใช้ AI รวบรวมความคิดเห็นและรีวิวจากผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
“เรามั่นใจใน YOUTHLABO เพราะ aCommerce มีประสบการณ์ในการบริหารแบรนด์ความงามระดับโลกกว่า 35% ของพอร์ต เราเข้าใจผู้บริโภคเป็นอย่างดี และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ YOUTHLABO จะสร้างมิติใหม่ให้ตลาดสกินแคร์ไทย ซึ่งเราตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด Derma Care 1% ในปีแรก พร้อมตั้งใจวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายวีระพงษ์ กล่าว