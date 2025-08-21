กรมท่องเที่ยว ปั้นเครือข่ายต้านค้ามนุษย์ ป้อง 6 จว.ท่องเที่ยวเป้าหมาย

กรมการท่องเที่ยว ปั้นเครือข่ายต้านค้ามนุษย์ ยกระดับความปลอดภัย 6 แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและปราศจากการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยกระดับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและปราศจากการค้ามนุษย์ “รู้เท่าทัน สังเกตได้ ช่วยได้ ไม่เพิกเฉย” โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน วิธีสังเกตพฤติกรรมและสัญญาณเตือน ตลอดจนขั้นตอนการรายงานเหตุ ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 400 คน
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ขณะนี้มี 6 พื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี อุดรธานี สงขลา และภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) โดยเฉพาะในประเด็นการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก รวมถึงการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวได้จัดอบรมไปแล้ว 5 ครั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต และอุดรธานี และจะจัดการอบรมครั้งถัดไป ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร
“การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกมิติ หากสามารถป้องกันได้อย่างมีระบบ จะช่วยรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” นายจาตุรนต์ กล่าว