แวะเติมก่อนกลับ! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 พรีเมี่ยม GSH95 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 22 ส.ค.2568 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ULG = 40.84, GSH95 = 32.55, E20 = 30.34, GSH91 = 32.18, E85 = 28.69, พรีเมี่ยม GSH95 = 41.14, HSD = 31.94, พรีเมี่ยมดีเซล = 43.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
เช่นเดียวกับ บางจากฯ ที่ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +40 สต. ยกเว้น E85 และ Hi Premium 97 สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม BCP Retail Price: GSH95S EVO 32.95/ GSH91S EVO 32.58/ GSH E20S EVO 30.74/ GSH E85S EVO 28.69 Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84 / Hi Diesel S 31.94/ Hi Premium Diesel S 46.14 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.) โดยมีผล 22 ส.ค.2568 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป