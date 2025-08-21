‘จตุพร’ เปิดตัว MOC Fondue ระบบรับแจ้งปัญหา เพิ่มการเข้าถึงภารกิจ กระทรวงพาณิชย์

‘จตุพร’ เปิดตัว “MOC Fondue” ระบบรับแจ้งปัญหา เพิ่มการเข้าถึงภารกิจกระทรวงพาณิชย์
ผูู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว “MOC Fondue” นโยบายเร่งด่วนเพื่อประชาชน กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายเร่งด่วนเพื่อประชาชน ซึ่ง “MOC Fondue” เป็นระบบรับแจ้ง ปัญหาออนไลน์ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใต้ แนวคิด “พาณิชย์พึ่งได้ แค่ทักก็ถึง แก้ไขปัญหาทุกเรื่อง”
ทั้งนี้ “MOC Fondue” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สร้างช่องทางการสื่อสารที่ง่าย เข้าถึงได้จริง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ เช่น ปัญหาสินค้าและบริการที่จำหน่ายเกินราคาที่กำหนด สินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ ปัญหาการให้บริการของหน่วยงานที่ล่าช้า รวมถึงเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตและการค้าขายของประชาชน
ระบบนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1.สแกน QR Code หรือเข้าสู่ Line Official Account : @mocfondue 2.แจ้งปัญหา ที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือแก้ไข 3. รอรับผลการดำเนินงาน ที่สามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบ Real-time
การเปิดตัว “MOC Fondue” ยังสะท้อนถึงความพยายามของกระทรวงพาณิชย์ ในการใกล้ชิดกับ ประชาชนมากยิ่งขึ้น ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน โดยตั้งเป้าให้เรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามา ได้รับการ แก้ไขภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าปัญหาของประชาชนทุกคนจะไม่ถูกมองข้าม
นายจตุพร ระบุว่า MOC Fondue คือการแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ ที่พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน เราต้องการให้ทุกคนมั่นใจว่า เมื่อมีปัญหา เกี่ยวกับการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ แค่ทักเข้ามา เราพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เห็นผลจริง ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก MOC Fondue คือ เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถแจ้งปัญหาได้ทันที ประหยัดเวลา ลดระยะเวลาในการเดินทางไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โปร่งใส ตรวจสอบได้
สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา o มั่นใจได้จริง ทุกปัญหาจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า “MOC Fondue” จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสeาคัญในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและ ผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน กระทรวงพาณิชย์ ขอ
นายจตุพร ยังระบุว่า MOC Fondue เป็นโครงการต่อเนื่อง หลังกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงพาณิชย์ (MOC One Stop Service : OSS) @Ratchada ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างให้ทุกหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบการค้า การอนุมัติ และบริการให้คำปรึกษา เข้ามาเปิดจุดบริการให้ครบถ้วน ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี 2568 โดยเบื้องต้นจะเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาษีทรัมป์ และ การปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา