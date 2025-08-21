อรรถกร เตรียมเจรจาจีน รับมือคุมเข้มสารซัลเฟอร์ สุ่มตรวจลำไยไทย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งกรมการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากกรณีที่ประเทศจีนอาจจะเพิ่มมาตรการในการตรวจสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) หรือกำมะถันในลำไยของไทย
นายเอกภาพกล่าวว่า มีรายงานข่าวว่าทางการจีนอาจปรับเปลี่ยนการสุ่มตรวจ จากค่ามาตรฐานที่กำหนดในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ที่ได้ลงนามเมื่อปี 2547 ว่า สารซัลเฟอร์ในลำไย ที่เนื้อไม่เกิน 50 mg/kg แต่อาจจะมีแนวโน้มที่จะยกระดับมาตรฐานสุ่มตรวจสารซัลเฟอร์ทั้งเนื้อและเปลือก แทนการตรวจเฉพาะเนื้อ
นายเอกภาพกล่าวว่า นายอรรถกร มีจุดยืนที่จะให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย และทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้เกษตรกร โดยนัดหารือกับทางการจีนแล้ว เพื่อพูดคุยและหาข้อสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรการสุ่มตรวจในลำไยที่จะเกิดขึ้น