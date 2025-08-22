ทอท. เคาะ 5.7 พันล. สร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง รองรับนทท. 6 ล้านคน พร้อมลุยศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ มูลค่า 5,700 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2575 เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ถึง 6 ล้านคนต่อปี (ในประเทศ 5 ล้านคน และต่างประเทศ 1 ล้านคน) จากปัจจุบันที่มีผู้โดยสารประมาณ 1.9 ล้านคนต่อปี
น.ต.ดร.สมชนก กล่าวว่า การผลักดันให้มีผู้โดยสาร 6 ล้านคนภายใน 7 ปี เป็นการซื้ออนาคตของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและจังหวัดเชียงราย หากไม่สำเร็จสนามบินจะเหนื่อย แต่เราจำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตของเชียงราย พร้อมย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาหอการค้า และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีการลงนามว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Conceptual Design ของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เรียบร้อยแล้ว
น.ต.ดร.สมชนก กล่าวว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด 753 ไร่ โดยจะใช้ 50 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul : MRO) รองรับความต้องการในอนาคต โดยเฉพาะจากตลาดจีนที่มีแนวโน้มการขนส่งทางอากาศเติบโตสูงที่สุดของโลกภายในปี 2030 ประเทศไทยเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมบำรุง เนื่องจากอยู่ใกล้จีนที่สุด และเชียงรายคือจังหวัดที่มีศักยภาพมากที่สุดในด้านพื้นที่และความพร้อม โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ซ่อมบำรุง แต่จะต่อยอดสู่ ‘Aerospace Industries’ คล้ายโมเดลสิงคโปร์ ที่สามารถรองรับการถอด ประกอบ และซ่อมแซมเครื่องบินครบวงจร ปัจจุบันโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ได้ผ่านการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และเตรียมดำเนินการ ตอกเสาเข็มก่อสร้าง ในเร็ว ๆ นี้ โดยมุ่งหวังพัฒนาเชียงรายให้ก้าวสู่การเป็น “Air Metropolis” เมืองศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคในอนาคต