สุรพงษ์ ยัน รฟฟ. 20 บาท ยังเดินหน้า เร่งแก้กฎหมาย 3 ฉบับ คาดสัปดาห์หน้าชัดเจน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), พ.ร.บ.ราง และ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม โดยบางฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะที่บางฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 20 บาท
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ส่วนกรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 จะส่งผลต่อการเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทหรือไม่นั้น ส่วนนี้ ตนมองว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดเข้ามาก็จะสานต่อนโยบายนี้แน่นอน
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ย้ำว่า หลักการสำคัญคือ “รัฐต้องเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด” โดย รฟม.จะต้องถือครองสินทรัพย์และซื้อคืนโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสาย ขณะที่การเดินรถยังเปิดให้เอกชนดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมราง เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับบริการเพียงพอและได้มาตรฐาน
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ส่วนด้านความพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร คาดว่า จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นราว 30-35% หรือกว่า 10 ล้านคนต่อปี แต่ยืนยันว่าขบวนรถและความถี่เพียงพอ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดงที่มีอยู่ 25 ขบวน ปัจจุบันใช้งานจริงเพียง 20 ขบวน ยังเหลือสำรองให้เพิ่มบริการได้ นอกจากนี้ยังเตรียมจัดหารถโดยสาร EV ใหม่ 1,500 คัน และรถมินิบัสขนาดเล็กเพื่อทำหน้าที่ฟีดเดอร์เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า พร้อมปรับเส้นทางรถ ขสมก. และจัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณและแหล่งเงินทุนในการซื้อคืนรถไฟฟ้า ส่วนนี้ จะต้องรอการแถลงจาก ฝ่ายบริหารสูงสุดคือนายกรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง และสภาพัฒน์ ร่วมพิจารณา โดยยืนยันว่าโครงการสามารถเดินหน้าได้ตามกรอบเวลา และมั่นใจว่าจะทันการดำเนินการจริง