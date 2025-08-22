นบขพ. เคาะมาตรการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินกว่า 244 ล้าน พร้อมคงมาตรการนำเข้า 3 ต่อ 1 ภายใต้ AFTA ช่วง 1 ก.พ.-31 ส.ค.69
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะดูแลสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วน สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องมีการบริหารให้สอดคล้องกันทั้งระบบ รวมถึงการดำเนินการเพื่อลดปัญหา PM2.5
โดยยืนยันมติ นบขพ.เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ที่ให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งเปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ในราคา 9.80 บาทต่อกิโลกรัม และให้ผู้รวบรวมในพื้นที่รับซื้อข้าวโพดสดความชื้น 30% จากเกษตรกรในราคา 7.05 บาทต่อกิโลกรัม หากภายหลังพบว่าวัตถุดิบขาดแคลนหรือมีการกักตุน รัฐจะช่วยดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนให้ ทั้งนี้ หากโรงงานอาหารสัตว์ที่ต้องการนำเข้ามีการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ำกว่า 9.80 บาทต่อกิโลกรัม จะไม่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการขอนำเข้า ในสัดส่วน 3:1 ได้
สำหรับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งแสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2568/69 ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2568/69 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3.โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมวงเงินกว่า 244.50 ล้านบาท และจะเสนอเข้า ครม. เห็นชอบต่อไป
ด้าน มาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนยังคงมาตรการเดิม โดยการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ AFTA ผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้าได้ในช่วง 1 ก.พ.-31 ส.ค.2569
สำหรับการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน ให้ใช้การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ส.ค.68 เป็นต้นไป มาแสดงประกอบการขออนุญาตนำเข้าข้าวสาลีในปี 2569 โดยให้คณะอนุกรรมการในการติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่ง พณ.จะได้นำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป